Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что в городском совете могут состояться обыски

Он считает, что также с обысками придут к его окружению

Он считает, что также с обысками придут к его окружению

Фото: скриншот видео

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в помещении Черкасского городского совета в ближайшее время могут пройти обыски.

.