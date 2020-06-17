Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что в городском совете могут состояться обыски
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в помещении Черкасского городского совета в ближайшее время могут пройти обыски.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
На днях в горсовете и окружении мэра планируются обыски (если что-то найдут, то только то, что сами и подкинут)", - сообщил Бондаренко.
Он заявил, что 16 июня его дом снимали с беспилотного летательного аппарата.
Бондаренко также прокомментировал увольнение его заместителя Людмилы Бордунос, которая написала заявление по собственному желанию.
Заявление об увольнении заместителя (неожиданно, проект решения депутатами зарегистрирован еще неделю назад), держать никого не буду", - написал мэр Черкасс.
Напомним, 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть. 7 мая пом'якшення карантина в Черкассах отменил суд.
Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.
16 июня pаместительница городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко Людмила Бордунос написала заявление на увольнение по собственному желанию.