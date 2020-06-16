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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 11:28 10

Заступниця мера Черкас написала заяву про звільнення

16 червня 2020, 11:28 10
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Про своє рішення вона повідомила перед засіданням виконкому
Про своє рішення вона повідомила перед засіданням виконкому
Фото: Facebook
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Заступниця міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Людмила Бордунос написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Про це повідомляє місцеве видання "Вичерпно", передає RegioNews.

У міській раді Бордунос відповідала за сферу ЖКГ. Чиновниця заявила, що "не хоче більше приймати участь у прийнятті політиканських рішень".

Я дуже люблю свою роботу, але тут можна було працювати до того моменту, поки господарство не перетворилося на політиканство. На сьогоднішній день усі рішення, які приймають, зокрема, і в галузі ЖКГ, вони є політичними", - сказала Бордунос.

Вона також заявила, що взимку Черкаси залишаться без тепла, так як у бюджеті міста не закладено коштів на ремонт мереж.

Я хочу звернути увагу, що взимку люди будуть без тепла: у нас жодної копійки не закладено на ремонт господарських мереж. Тому далі брати участь у політиканстві, далі бруднити своє ім’я я не буду. Хотіла покласти на стіл, однак, скоріш за все, зареєструю через канцелярію", - повідомила чиновниця.

Нагадаємо, 10 червня секретар Черкаської міської Ярослав Нищик повідомив, що звернувся до міського голови з офіційною заявою про складання повноважень.

Черкаси мер горсовет ЖКГ
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