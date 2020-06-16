19:45  16 червня
Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва
13:51  16 червня
В Україні поки не планують відкривати дитячі оздоровчі табори
17:32  16 червня
Президент не поїде в суд у справі про порушення карантину в Хмельницькому
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 16:18 4

У Житомирі планують обмежити дозволену швидкість транспорту у місті

16 червня 2020, 16:18 4
Читайте также на русском языке
Ініціатива спрямована на підвищення безпеки дорожнього руху
Ініціатива спрямована на підвищення безпеки дорожнього руху
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Міська влада Житомира планує встановити максимальну  швидкість руху в межах міста на рівні 50 км/год.

Відповідний проект рішення оприлюднили на сайті Житомирської міської ради, передає RegioNews.

Вимоги будуть поширюватися на вулиці, що мають щільну забудову

В умовах щільної історичної та існуючої забудови на усій території міста для вулиць, де не здійснено реконструкції та ширина проїжджої частини яких не перевищує 18 м, прийняти максимальну розрахункову швидкість руху 50 км/год незалежно від категорії вулиці", - йдеться в проекті рішення.

Документом пропонують встановити стандартну смугу руху для автомобілів у 3 метри, а на вулицях, де здійснено капітальний ремонт покриття і є дві смуги одностороннього руху, вона складатиме 2,75 м.

З метою підвищення безпеки дорожнього руху та вдосконалення дорожніх умов на вулицях Житомира, управління транспорту і зв’язку планують зобов'язати переробити або зробити нові паспорти доріг.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Також МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху.

З 12 червня на дорогах України працюватиме 115 приладів контролю швидкості TruCAM, додаткові радари встановлять на 24 ділянках.

Житомир авто горсовет Обмеження
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Заступниця мера Черкас написала заяву про звільнення
16 червня 2020, 11:28
Біля Вінниці п'яна жінка збила чотирьох дітей: одна дитина в комі
16 червня 2020, 11:13
Двоє депутатів львівської міської ради захворіли на коронавірус
15 червня 2020, 19:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Всі публікації »
Олена Монова
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »