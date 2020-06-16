У Житомирі планують обмежити дозволену швидкість транспорту у місті

Ініціатива спрямована на підвищення безпеки дорожнього руху

Ініціатива спрямована на підвищення безпеки дорожнього руху

Фото: flickr

Відповідний проект рішення оприлюднили на сайті Житомирської міської ради, передає RegioNews.

Вимоги будуть поширюватися на вулиці, що мають щільну забудову

В умовах щільної історичної та існуючої забудови на усій території міста для вулиць, де не здійснено реконструкції та ширина проїжджої частини яких не перевищує 18 м, прийняти максимальну розрахункову швидкість руху 50 км/год незалежно від категорії вулиці", - йдеться в проекті рішення.

Документом пропонують встановити стандартну смугу руху для автомобілів у 3 метри, а на вулицях, де здійснено капітальний ремонт покриття і є дві смуги одностороннього руху, вона складатиме 2,75 м.

З метою підвищення безпеки дорожнього руху та вдосконалення дорожніх умов на вулицях Житомира, управління транспорту і зв’язку планують зобов'язати переробити або зробити нові паспорти доріг.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Також МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху.

З 12 червня на дорогах України працюватиме 115 приладів контролю швидкості TruCAM, додаткові радари встановлять на 24 ділянках.