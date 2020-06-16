Офіс Генпрокурора проситиме для Порошенка арешт або 10 мільйонів застави

Засідання з обрання міри запобіжного заходу призначене на 18 червня

Засідання з обрання міри запобіжного заходу призначене на 18 червня

Офіс Генерального прокурора клопотатиме перед судом про взяття п’ятого президента Петра Порошенка під варту з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у коментарі "Українській правді" та адвокат Порошенка Ілля Новіков, пише RegioNews.

За словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, засідання з обрання міри запобіжного заходу призначене на 15:15 18 червня у Печерському суді.

Він також додав, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.

Нагадаємо, що 10 червня Офіс генпрокурора повідомив Петру Порошенку про підозру у тому, що, будучи президентом України, в 2018 році шляхом видання "явно злочинного наказу" змусив голову Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка до перевищення нею влади та службових повноважень.