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16 червня 2020, 16:44 6

Офіс Генпрокурора проситиме для Порошенка арешт або 10 мільйонів застави

16 червня 2020, 16:44 6
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Офіс Генерального прокурора клопотатиме перед судом про взяття п’ятого президента Петра Порошенка під варту з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у коментарі "Українській правді" та адвокат Порошенка Ілля Новіков, пише RegioNews.

За словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, засідання з обрання міри запобіжного заходу призначене на 15:15 18 червня у Печерському суді.

Він також додав, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.

Нагадаємо, що 10 червня Офіс генпрокурора повідомив Петру Порошенку про підозру у тому, що, будучи президентом України, в 2018 році шляхом видання "явно злочинного наказу" змусив голову Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка до перевищення нею влади та службових повноважень.

суд Офіс генпрокурора залог арешт кримінальна справа Петро Порошенко зовнішня розвідка
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