Справа Гандзюк: прессекретар Мангера звернулася до прессекретаря Зеленського

Юлію Мендель просять організувати зустріч президента з адвокатами голови херсонської облради

Юлію Мендель просять організувати зустріч президента з адвокатами голови херсонської облради

Фото: kherson.net.ua

Прес-секретар Владислава Мангера Галина Ляшевська звернулася до прес-секретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель з проханням переконати президента зустрітися з адвокатами Мангера.

Про це Галина Ляшевська написала на сторінці в Facebook, пише RegioNews

За словами прессекретаря Мангера, адвокатам "є що сказати президенту у справі їх підзахисного".

Зокрема, Ляшевська вважає, що справа повністю сфабрикована і глава херсонської облради не винен у смерті Катерини Гандзюк. На думку чиновниці, "Мангер – один із рейтингових представників влади нашого регіону, тому область не пробачить президенту незаслужене лінчування лідера, мецената, засновника і свого ДРУГА!"

При цьому громадських активістів, які виступають за покарання Мангера, Ляшевська назвала "купкою радикально налаштованих молодиків, які давили на Президента в столиці". Прес-секретар голови облради пише, що у Херсонщини інша думка про Мангера, його поважають в регіоні і не вірять у причетність до вбивства.

Тому Ляшевська вважає, що президент зобов'язаний вислухати адвокатів Владислава Мангера.

Все, про що ми просимо – аудієнції у Президента України Володимира Зеленського. У даному випадку слово "зобов'язаний" цілком виправдане. Зеленський ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ вислухати адвокатів Мангера, вивчили від і до всі томи цієї сфальсифированої справи. Нам є, що сказати Гаранту. І ця промова буде спиратися виключно на факти незаперечні, залізобетонні, незаперечні, принципові, переконливі, беззаперечні ФАКТИ!

Метою зустрічі Зеленського з адвокатами, на думку Ляшевской, є "порятунок хорошої людини від несправедливого засудження, а самого гаранта – від фатальної помилки".

Iuliia Mendel, як журналіст – журналістові; як прес-секретар – прес-секретарю. Чи Вам не знати: найгірше, що людина... Опубліковано Galyna Liashevska Понеділок, 15 червня 2020 р.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися у Херсонську обласну раду.

12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.

Сьогодні, 16 червня, співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки в суд.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко, коментуючи рішення суду, заявив про намір звернутися в Європейський суд з прав людини.