Попри коронавірус у дружини, Зеленський продовжує працювати в офісі
Президент почувається добре і щодня здає тест на COVID-19
Президент почувається добре і щодня здає тест на COVID-19
Володимир Зеленський не може делегувати свої повноваження, а тому продовжує їздити на роботу в офіс.
Про це повідомила речниця президента України Юлія Мендель, пише RegioNews.
Президент України Володимир Зеленський відвідує офіс, оскільки він не може делегувати повноваження, а деякі з його функцій можна виконувати лише з офісу", – прокоментувала прессекретар глави держави.
За її словами, Зеленський почувається добре і щодня здає тест на коронавірус. Усі результати тестів - негативні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент переходить на карантинний режим роботи через COVID-19 у його дружини.
Про те, що Олена Зеленська захворіла на коронавірус, стало відомо 12 червня. Повідомлялося, що хвороба у першої леді протікає у легкій формі.
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