Попри коронавірус у дружини, Зеленський продовжує працювати в офісі

Президент почувається добре і щодня здає тест на COVID-19

Президент почувається добре і щодня здає тест на COVID-19

Фото: Цензор. немає

Володимир Зеленський не може делегувати свої повноваження, а тому продовжує їздити на роботу в офіс.

Про це повідомила речниця президента України Юлія Мендель, пише RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський відвідує офіс, оскільки він не може делегувати повноваження, а деякі з його функцій можна виконувати лише з офісу", – прокоментувала прессекретар глави держави.

За її словами, Зеленський почувається добре і щодня здає тест на коронавірус. Усі результати тестів - негативні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент переходить на карантинний режим роботи через COVID-19 у його дружини.

Про те, що Олена Зеленська захворіла на коронавірус, стало відомо 12 червня. Повідомлялося, що хвороба у першої леді протікає у легкій формі.