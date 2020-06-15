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15 червня 2020, 21:30 8

Попри коронавірус у дружини, Зеленський продовжує працювати в офісі

15 червня 2020, 21:30 8
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Президент почувається добре і щодня здає тест на COVID-19
Президент почувається добре і щодня здає тест на COVID-19
Фото: Цензор. немає
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Володимир Зеленський не може делегувати свої повноваження, а тому продовжує їздити на роботу в офіс.

Про це повідомила речниця президента України Юлія Мендель, пише RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський відвідує офіс, оскільки він не може делегувати повноваження, а деякі з його функцій можна виконувати лише з офісу", – прокоментувала прессекретар глави держави.

За її словами, Зеленський почувається добре і щодня здає тест на коронавірус. Усі результати тестів - негативні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент переходить на карантинний режим роботи через COVID-19 у його дружини.

Про те, що Олена Зеленська захворіла на коронавірус, стало відомо 12 червня. Повідомлялося, що хвороба у першої леді протікає у легкій формі.

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