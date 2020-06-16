Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 666 нових випадків

Найбільша кількість хворих СOVID-19 за добу зафіксували у Львівській, Рівненській та Волинській областях

Найбільша кількість хворих СOVID-19 за добу зафіксували у Львівській, Рівненській та Волинській областях

Фото: pixabay.com

В Україні на 16 червня зафіксовано вже 32 476 випадків коронавірусу, за останню добу - 666 нових випадків. За добу померло 11 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За минулу добу захворіло 666 осіб. З них 52 дитини, а також 63 медпрацівника. Були госпіталізовані 172 людини. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому, одужали 275 пацієнтів", - повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За весь час пандемії захворіло 32 476 осіб, з них 2402 дитини, а також 5600 медпрацівників. Загалом одужали 14 528 осіб, а летальних випадків - 912.

Найбільша кількість нових випадків зараження Covid-19 за добу залишається у Львівській області - 139 випадків. Також у лідерах Рівненська область - 104 випадку та Волинська - 61.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область - 1455;

Волинська область - 1499;

Дніпропетровська область - 1004;

Донецька область - 338;

Житомирська область - 1101;

Закарпатська область - 1726;

Запорізька область - 531;

Івано-Франківська область - 1809;

Кіровоградська область - 590;

р. Київ - 3985;

Київська область - 2049;

Львівська область - 3072;

Луганська область - 60;

Миколаївська область - 321;

Одеська область - 1133;

Полтавська область - 279;

Рівненська область - 2473;

Сумська область - 228;

Тернопільська область - 1483;

Харківська область - 1595;

Херсонська область - 183;

Хмельницька область - 560;

Чернівецька область - 4013;

Черкаська область - 562;

Чернігівська область - 427.

За минулу добу проведено 16 476 тестів, з них 9 376 досліджень методом ПЛР та 7 097 досліджень методом ІФА.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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