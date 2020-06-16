Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 666 нових випадків
В Україні на 16 червня зафіксовано вже 32 476 випадків коронавірусу, за останню добу - 666 нових випадків. За добу померло 11 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
За минулу добу захворіло 666 осіб. З них 52 дитини, а також 63 медпрацівника. Були госпіталізовані 172 людини. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому, одужали 275 пацієнтів", - повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За весь час пандемії захворіло 32 476 осіб, з них 2402 дитини, а також 5600 медпрацівників. Загалом одужали 14 528 осіб, а летальних випадків - 912.
Найбільша кількість нових випадків зараження Covid-19 за добу залишається у Львівській області - 139 випадків. Також у лідерах Рівненська область - 104 випадку та Волинська - 61.
Ситуація в регіонах:
Вінницька область - 1455;
Волинська область - 1499;
Дніпропетровська область - 1004;
Донецька область - 338;
Житомирська область - 1101;
Закарпатська область - 1726;
Запорізька область - 531;
Івано-Франківська область - 1809;
Кіровоградська область - 590;
р. Київ - 3985;
Київська область - 2049;
Львівська область - 3072;
Луганська область - 60;
Миколаївська область - 321;
Одеська область - 1133;
Полтавська область - 279;
Рівненська область - 2473;
Сумська область - 228;
Тернопільська область - 1483;
Харківська область - 1595;
Херсонська область - 183;
Хмельницька область - 560;
Чернівецька область - 4013;
Черкаська область - 562;
Чернігівська область - 427.
За минулу добу проведено 16 476 тестів, з них 9 376 досліджень методом ПЛР та 7 097 досліджень методом ІФА.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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