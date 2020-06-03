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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 14:31 27

Кабмін готується до відновлення внутрішнього та міжнародного авіасполучення

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03 червня 2020, 14:31 27
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Також дозволять здійснювати перевезення пасажирів легковими автомобілями
Фото: Кабмін
Також дозволять здійснювати перевезення пасажирів легковими автомобілями

Кабінет міністрів планує відновити внутрішні авіаційні перельоти з 5 червня, а закордонні - з 15-го червня.

Про це під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Міжнародне авіасполучення буде відновлене із державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

5 червня ми запустимо внутрішнє авіасполучення, з 15-го закордонне. Також ми хочемо, щоб з 5 червня кафе та ресторани почали приймати відвідувачів всередині ресторанів. Всі правила про дистанції та дезінфекції мають виконуватися", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, буде дозволене здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень", - повідомив він.

На засіданні також вирішили дозволити з 5 червня:

  • роботу закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
  • особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
  • проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м².

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'зв'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу з всіх етапів карантину.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив уряду, спрямованих на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.


Кабмін карантин авіасполучення Деніс Шмигаль
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