На заводі "Укроборонпрому" у Кам'янці-Подільському спалах коронавірусної інфекції
У Кам’янці-Подільському підтвердилися нові випадки коронавірусу – захворіло 7 працівників заводу точної механіки, який входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Раніше на цьому підприємстві було виявлено 30 хворих на Сovid-19.
Про це у Facebook написав міський голова Михайло Сімашкевич.
Сім нових випадків COVID зафіксовано на заводі точної механіки", - поінформував Сімашкевич.
Напередодні повідомлялося, що на підприємстві було протестовано 154 працівника і виявлено 30 хворих на коронавірус. Також є інформація і про одного хворого, який є працівником спорткомплексу "Епіцентр", хоча зараз заклад не працює, інфікований – на самоізоляції.
Ще одна людина, яка захворіла, працює на "Преттель-Кабель", але ще з березня перебуває на самоізоляції.
Від початку епідемії у місті захворіло на коронавірус 99 осіб, одужало 25, на амбулаторному лікуванні - 47, госпіталізовано - 27.
Раніше повідомлялося, що в Україні за станом на 3 червня виявили 24 823 випадку коронавирусной інфекції, за останню добу виявили 483 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
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