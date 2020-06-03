09:29  03 червня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 483 нових випадки захворювання
09:46  03 червня
"Плівки Єрмака": щодо брата голови ОП почнуть розслідування
14:13  03 червня
Шмигаль назвав нові вимоги МВФ для України
UA | RU
UA | RU
03 червня 2020, 11:51 7

На заводі "Укроборонпрому" у Кам'янці-Подільському спалах коронавірусної інфекції

Читайте также
на русском языке
03 червня 2020, 11:51 7
Читайте также на русском языке
Працівники заводу перебувають на самоізоляції
Фото: з відкритих джерел
Працівники заводу перебувають на самоізоляції

У Кам’янці-Подільському підтвердилися нові випадки коронавірусу – захворіло 7 працівників заводу точної механіки, який входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Раніше на цьому підприємстві було виявлено 30 хворих на Сovid-19.

Про це у Facebook написав міський голова Михайло Сімашкевич.

Сім нових випадків COVID зафіксовано на заводі точної механіки", - поінформував Сімашкевич.

Напередодні повідомлялося, що на підприємстві було протестовано 154 працівника і виявлено 30 хворих на коронавірус. Також є інформація і про одного хворого, який є працівником спорткомплексу "Епіцентр", хоча зараз заклад не працює, інфікований – на самоізоляції.

Ще одна людина, яка захворіла, працює на "Преттель-Кабель", але ще з березня перебуває на самоізоляції.

Від початку епідемії у місті захворіло на коронавірус 99 осіб, одужало 25, на амбулаторному лікуванні - 47, госпіталізовано - 27.

Раніше повідомлялося, що в Україні за станом на 3 червня виявили 24 823 випадку коронавирусной інфекції, за останню добу виявили 483 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.


коронавірус карантин Хмельницький інфекції пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 червня 2020, 21:54
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Всі досьє »