Кабмін представив план подолання наслідків кризи

Він здійснюється в рамках урядової програми із стимулювання економіки України

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Він здійснюється в рамках урядової програми із стимулювання економіки України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив Уряду, які спрямовані на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Уряд передбачив використання 64,7 млрд гривень Фонду боротьби з коронавірусом для повноцінного функціонування держави.

Планується виділити 4 млрд гривень на відшкодування відсотків за діючими кредитами для мікро- та малого бізнесу, а також кредитні канікули за програмою "5-7-9%".

24 млрд гривень підуть на покриття застави за кредит державними портфельними гарантіями, і ще 1,6 млрд гривень на підтримку креативних індустрій.

Вдосконалення податкової системи передбачає ліквідацію підрозділів економічних розслідувань СБУ, Нацполіції та прокуратури та створення єдиного органу - Служби фінансових розслідувань, впровадження нульової декларації та податку на виведений капітал, скасування тотальної фіскалізації спрощенців з повноцінним впровадженням програмних РРО", - йдеться в повідомленні.

Також в рамках перезапуску промислового сектору заплановано реформування державного фонду регіонального розвитку і надання права суб'єктам застосовувати метод прискореної амортизації виробничого обладнання.

Уряд планує переглянути енергетичну стратегію, врегулювати питання заборгованості та тарифів, і створити передумови для модернізації основних фондів.

Також Кабмін розробив детальний план із реформування транспорту та інфраструктури, стимулювання розвитку міжнародної торгівлі, а також підтримки агро-промислового комплексу.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна отримає транш від МВФ 6 червня. Цей кредит потрібен, щоб витримати економічний шок, який викликала пандемія.