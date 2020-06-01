Кабмін представив план подолання наслідків кризи
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив Уряду, які спрямовані на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
Уряд передбачив використання 64,7 млрд гривень Фонду боротьби з коронавірусом для повноцінного функціонування держави.
Планується виділити 4 млрд гривень на відшкодування відсотків за діючими кредитами для мікро- та малого бізнесу, а також кредитні канікули за програмою "5-7-9%".
24 млрд гривень підуть на покриття застави за кредит державними портфельними гарантіями, і ще 1,6 млрд гривень на підтримку креативних індустрій.
Вдосконалення податкової системи передбачає ліквідацію підрозділів економічних розслідувань СБУ, Нацполіції та прокуратури та створення єдиного органу - Служби фінансових розслідувань, впровадження нульової декларації та податку на виведений капітал, скасування тотальної фіскалізації спрощенців з повноцінним впровадженням програмних РРО", - йдеться в повідомленні.
Також в рамках перезапуску промислового сектору заплановано реформування державного фонду регіонального розвитку і надання права суб'єктам застосовувати метод прискореної амортизації виробничого обладнання.
Уряд планує переглянути енергетичну стратегію, врегулювати питання заборгованості та тарифів, і створити передумови для модернізації основних фондів.
Також Кабмін розробив детальний план із реформування транспорту та інфраструктури, стимулювання розвитку міжнародної торгівлі, а також підтримки агро-промислового комплексу.
Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна отримає транш від МВФ 6 червня. Цей кредит потрібен, щоб витримати економічний шок, який викликала пандемія.
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