09:29  03 червня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 483 нових випадки захворювання
09:46  03 червня
"Плівки Єрмака": щодо брата голови ОП почнуть розслідування
08:22  03 червня
Ситуація на Донбасі: поранено ще одного українського військового, бойовики понесли втрати
UA | RU
UA | RU
03 червня 2020, 10:21 1

Українців попросили утриматися від купання в Чорному морі

Читайте также
на русском языке
03 червня 2020, 10:21 1
Читайте также на русском языке
Заборонили купатися на всіх міських пляжах Одеси
pixabay.com
Заборонили купатися на всіх міських пляжах Одеси

Влада Одеси попросили громадян тимчасово не купатися в Чорному морі, оскільки вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам.

Про це повідомили в пресслужбі міськради, передає RegioNews.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Госпродпотребслужбы в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться в повідомленні.

У той же час в обласному лабораторному центрі повідомляли, що за період 21-28 травня воду було відібрано в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, на пляжах Одеси, Лиманського і Овідіопольського районів. Невідповідність нормам зафіксували лише на всіх міських пляжах Одеси.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я пляжі відкриють, оскільки дослідження підтверджують те, що сонячне випромінювання і морська вода знищують коронавірус.


Одеса карантин вода інфекції пляж
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 червня 2020, 21:54
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Всі досьє »