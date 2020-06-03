Українців попросили утриматися від купання в Чорному морі

Заборонили купатися на всіх міських пляжах Одеси

pixabay.com

Заборонили купатися на всіх міських пляжах Одеси

Влада Одеси попросили громадян тимчасово не купатися в Чорному морі, оскільки вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам.

Про це повідомили в пресслужбі міськради, передає RegioNews.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Госпродпотребслужбы в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться в повідомленні.

У той же час в обласному лабораторному центрі повідомляли, що за період 21-28 травня воду було відібрано в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, на пляжах Одеси, Лиманського і Овідіопольського районів. Невідповідність нормам зафіксували лише на всіх міських пляжах Одеси.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я пляжі відкриють, оскільки дослідження підтверджують те, що сонячне випромінювання і морська вода знищують коронавірус.