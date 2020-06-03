Кабмин готовится к восстановлению внутреннего и международного авиасообщения
Кабинет министров планирует возобновить внутренние авиационные перелеты с 5 июня, а зарубежные - с 15 июня.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
Международное авиасообщение будет возобновлено с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15-го зарубежное. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри ресторанов. Все правила о дистанции и дезинфекции должны выполняться", - сказал Шмыгаль.
По словам премьер-министра, будет разрешено осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых ограничений карантина", - сообщил он.
На заседании также решили разрешить с 5 июня:
- работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
- лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции;
- проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м².
Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".
Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.
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