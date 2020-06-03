Кабмин готовится к восстановлению внутреннего и международного авиасообщения

Также разрешат осуществлять перевозки пассажиров легковыми автомобилями

Фото: Кабмин

Также разрешат осуществлять перевозки пассажиров легковыми автомобилями

Кабинет министров планирует возобновить внутренние авиационные перелеты с 5 июня, а зарубежные - с 15 июня.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Международное авиасообщение будет возобновлено с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15-го зарубежное. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри ресторанов. Все правила о дистанции и дезинфекции должны выполняться", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, будет разрешено осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых ограничений карантина", - сообщил он.

На заседании также решили разрешить с 5 июня:

работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции;

проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м².

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.