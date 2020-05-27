Напівпорожні потяги і пасажири в масках: "Укрзалізниця" відновлює роботу після карантину

Відновлення залізничних перевезень планується з 1 червня

Відновлення залізничних перевезень планується з 1 червня

В рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.