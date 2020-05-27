Напівпорожні потяги і пасажири в масках: "Укрзалізниця" відновлює роботу після карантину
Відновлення залізничних перевезень планується з 1 червня
Відновлення залізничних перевезень планується з 1 червня
В рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.
Серед нових правил пасажирських перевезень, є такі:
- пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках;
- вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці у вагон;
- буде забезпечена санобробка вагонів перед і після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.
Наголошується, що на сайті залізниці відкрито продаж квитків на потяги в 14 напрямках:
- №8/7 Одеса-Харків,
- №20/19 Лисичанськ-Київ,
- №53/54 Дніпро-Одеса,
- №63/64 Харків-Київ,
- №105/106 Київ-Одеса
- №791/792 Київ-Кременчук,
- №81/82 Харків-Новоолексіївка,
- №125/126 Київ-Костянтинівка
- №10/9 Київ-Маріуполь,
- №721/722 Київ-Харків
- №726/725 Київ-Харків
- №763/764 Київ-Одеса,
- №711/712 Київ-Костянтинівка,
- №740/739 Київ-Кривий Ріг.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги Інтерсіті.
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