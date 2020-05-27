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27 травня 2020, 10:14 6

Напівпорожні потяги і пасажири в масках: "Укрзалізниця" відновлює роботу після карантину

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27 травня 2020, 10:14 6
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Відновлення залізничних перевезень планується з 1 червня
Відновлення залізничних перевезень планується з 1 червня

В рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.

Серед нових правил пасажирських перевезень, є такі:

  • пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках;
  • вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці у вагон;
  • буде забезпечена санобробка вагонів перед і після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Наголошується, що на сайті залізниці відкрито продаж квитків на потяги в 14 напрямках:

  • №8/7 Одеса-Харків,
  • №20/19 Лисичанськ-Київ,
  • №53/54 Дніпро-Одеса,
  • №63/64 Харків-Київ,
  • №105/106 Київ-Одеса
  • №791/792 Київ-Кременчук,
  • №81/82 Харків-Новоолексіївка,
  • №125/126 Київ-Костянтинівка
  • №10/9 Київ-Маріуполь,
  • №721/722 Київ-Харків
  • №726/725 Київ-Харків
  • №763/764 Київ-Одеса,
  • №711/712 Київ-Костянтинівка,
  • №740/739 Київ-Кривий Ріг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги Інтерсіті.


Укрзализныця квитки залізниця транспорт поїзд
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