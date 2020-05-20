Кабмін продовжив карантин ще на місяць
Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з пом'якшеннями - так званий "адаптивний карантин".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
За словами прем'єра, постанова про продовження карантину буде опубліковано завтра, оскільки його необхідно доопрацювати.
Проектом пропонується встановити з 22 травня 2020 по 22 червня на території України карантин з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах. Це так званий адаптивний карантин, про який ми говорили", - заявив глава МОЗ Максим Степанов на засіданні.
Передбачено 5 етапів пом'якшення карантинних обмежень, другий з яких розпочнеться 22 травня.
З 22 травня буде дозволено регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь з парафіянами.
З 25 травня можна буде відкрити метро і дитячі садочки.
З 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному і далекому внутрішньому сполученні, а також міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.
З 10 червня буде дозволено відвідування ресторанів в приміщеннях; робота культурних установ, у тому числі заходи з обмеженням відвідувачів по площі приміщення.
З 15 червня зможуть відновити роботу аеропорти.
Карантин може бути скасований передчасно у разі зниження кількості захворювань.
Нагадаємо, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.
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