Кабмін продовжив карантин ще на місяць

В країні буде діяти "адаптивний карантин"

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В країні буде діяти "адаптивний карантин"

Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з пом'якшеннями - так званий "адаптивний карантин".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

За словами прем'єра, постанова про продовження карантину буде опубліковано завтра, оскільки його необхідно доопрацювати.

Проектом пропонується встановити з 22 травня 2020 по 22 червня на території України карантин з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах. Це так званий адаптивний карантин, про який ми говорили", - заявив глава МОЗ Максим Степанов на засіданні.

Передбачено 5 етапів пом'якшення карантинних обмежень, другий з яких розпочнеться 22 травня.

З 22 травня буде дозволено регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь з парафіянами.

З 25 травня можна буде відкрити метро і дитячі садочки.

З 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному і далекому внутрішньому сполученні, а також міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

З 10 червня буде дозволено відвідування ресторанів в приміщеннях; робота культурних установ, у тому числі заходи з обмеженням відвідувачів по площі приміщення.

З 15 червня зможуть відновити роботу аеропорти.

Карантин може бути скасований передчасно у разі зниження кількості захворювань.

Нагадаємо, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.