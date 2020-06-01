З'явилась інформація про особу мінера мосту Метро

Затриманий раніше не притягувався до кримінальної відповідальності

Фото: МВС

Затриманий раніше не притягувався до кримінальної відповідальності

Чоловік, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, не висував жодних вимог, не проявляв агресії, і з ним встиг поспілкуватися штатний психолог.

Про це на брифінгу повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, передає RegioNews.

У нього був якийсь балон, від якого йшли проводи, а в руці був пульт. З'ясували його особу, він прописаний в Києво-Святошинському районі, у Вишневому, 1988 року народження. У нього є два дрібних адміністративних правопорушення, нічого кримінального за ним не було", - розповів начальник столичної поліції.

Він розповів, що у затриманого мати перебуває в лікарні, проблеми з родичами і йому періодично ніде жити, а також заперечив інформацію, що "мінер" вимагав зустрічі з міністром внутрішніх справ Аваковим.

Свої вимоги мінер не сказав. Відразу було введено план спеціальної поліцейської операції", - сказав Крищенко.

Керівник поліції Києва зазначив, що в ході переговорів із психологами "мінер" висловлював незв'язні речі, конкретних вимог не було, і був затриманий після того, як його відволікли службовим собакою, що висмикнув шнур.

Після огляду вмісту муляжу ... там була візуально земля. Зараз його доставили до районного управління, викликали бригаду психіатричної допомоги ... проводиться огляд місця події", - додав Крищенко.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом мінування мосту Метро в Києві, наразі подію кваліфікували як неправдиве повідомлення про мінування.

Крім того, у Київському метрополітені повідомили, що після затримання мінера мосту Метро, усі станції метро працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали.