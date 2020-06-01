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01 червня 2020, 18:14 8

У Верховній раді вчасно не подав річну декларацію тільки один депутат

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01 червня 2020, 18:14 8
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Порушником виявився "Слуга народу" Анатолій Драбовський з Вінниччини
Фото: facebook.com ZeDrabovskii
Порушником виявився "Слуга народу" Анатолій Драбовський з Вінниччини

Лише один депутат Верховної ради не встиг подати електронну декларацію про доходи до завершення терміну. Це нардеп від "Слуги народу" Анатолій Драбовський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в Національному агентстві по запобіганню корупції (НАЗК), передає Regionews.

Драбовський не подав декларацію. Ось і перший претендент на обґрунтований висновок (про навмисне не надання декларації - ред.)", - сказали в НАЗК.

Нагадаємо, термін подання щорічних декларацій про доходи закінчився вчора, 31 травня.

Довідка:

Анатолію Драбовському 62 роки, він є членом комітету з питань бюджету. До обрання до парламенту був ректором Вінницького кооперативного інституту.

Виграв вибори на одномандатному окрузі №12 у Вінницькій області в липні 2019 року.


нардеп Верховна Рада Декларація Вінниця доходи
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