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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 червня 2020, 18:37 2

Стало відомо, коли в Україні створять Мінприроди

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01 червня 2020, 18:37 2
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Міністерство буде відокремлене від Мінекоенерго
Фото: flickr
Міністерство буде відокремлене від Мінекоенерго

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів в Україні планують створити упродовж місяця.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає RegioNews.

За його словами, під час наради за участі заступника Міністра енергетики та захисту довкілля України Романа Абрамовського та відповідальних представників структурних підрозділів та профільних асоціацій було озвучено, що процедура розділення міністерства має зайняти біля місяця.

На засіданні було обговорено низку питань. Створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України в контексті роботи агрохімічного сектора", - розповів Висоцький.

Він додав, що для обговорення та ефективного вирішення питань було домовлено створити агрохімічний штаб при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Нагадаємо, Кабмін розділив Мінекоенерго на два органи - Міністерство енергетики та Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів.

Також у ЗМІ вже кілька тижнів розповсюджується інформація про призначення новим міністром голови Херсонської ОДА Гусєва.


Україна екологія міністр Міністерство
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