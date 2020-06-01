Стало известно, когда в Украине создадут Минприроды

Министерство будет отделено от Минекоенерго

Фото: flickr

Министерство будет отделено от Минекоенерго

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в Украине планируют создать в течение месяца.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает RegioNews.

По его словам, во время совещания с участием заместителя Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Романа Абрамовского и ответственных представителей структурных подразделений и профильных ассоциаций было озвучено, что процедура разделения министерства должна занять около месяца.

На заседании был обсужден ряд вопросов. Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в контексте работы агрохимического сектора", - рассказал Высоцкий.

Он добавил, что для обсуждения и эффективного решения вопросов было договорено создать агрохимический штаб при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, Кабмин разделил Минэкоэнерго на два органа - Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Также в СМИ уже несколько недель распространяется информация о назначении новым министром председателя Херсонской ОГА Гусева.