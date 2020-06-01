10 областей відновили міжрегіональні автобусні перевезення - Криклій
З 1 червня відновили роботу автобусні міжобласні перевезення у Харківській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, а також частково у Хмельницькій областях.
Про це у Facebook повідомив Міністеро інфраструктури України Владислав Криклій, передає RegioNews.
За його словами, у цих же областях рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволено рух 439 приміських електричок.
Щодо інших регіонів – чекаємо на рішення від їх обласних комісій щодо можливості послаблення карантину та відновлення рейсів. Сьогодні о 6:12 ранку з вокзалу "Київ-Пасажирський” відправився перший пасажирський потяг за напрямом "Київ-Костянтинівка", - повідомив міністр.
Він додав, що понад 40 поїздів далекого сполучення вирушають у дорогу і їх список буде доповнюватися. Крім того, міністерство працює над запуском внутрішніх і міжнародних авіаперевезень.
Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.
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