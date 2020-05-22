Разумков заявив, що не буде висуватись в мери Києва

Інформація про те, що він претендує на місце Кличко, не відповідає дійсності

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Інформація про те, що він претендує на місце Кличко, не відповідає дійсності

Спікер парламенту Дмитро Разумков не планує висувати свою кандидатуру на посаду міського голови Києва.

Про це Разумков заявив у інтерв'ю "24 каналу", передає RegioNews.

За словами голови Верховної Ради, посада мера Києва для нього не цікава.

Я працюю на тій посаді, яка мені цікава. Я сподіваюсь, що я їй відповідаю. Я планую далі працювати у цьому напрямку", – сказав спікер.

Він додав, що про його висування на цю посаду багато писали ЗМІ, але це не відповідає дійсності.

Було багато розмов, телеграм-канали писали. У мери Києва я точно балотуватись не буду, 100%. Думаю, що у мене тут ще є робота, якою треба займатися", – зазначив Разумков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.

Також повідомлялося, що представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.

Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.