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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 травня 2020, 18:37 2

Разумков заявив, що не буде висуватись в мери Києва

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22 травня 2020, 18:37 2
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Інформація про те, що він претендує на місце Кличко, не відповідає дійсності
Фото: скріншот відео
Інформація про те, що він претендує на місце Кличко, не відповідає дійсності

Спікер парламенту Дмитро Разумков не планує висувати свою кандидатуру на посаду міського голови Києва.

Про це Разумков заявив у інтерв'ю "24 каналу", передає RegioNews.

За словами голови Верховної Ради, посада мера Києва для нього не цікава.

Я працюю на тій посаді, яка мені цікава. Я сподіваюсь, що я їй відповідаю. Я планую далі працювати у цьому напрямку", – сказав спікер.

Він додав, що про його висування на цю посаду багато писали ЗМІ, але це не відповідає дійсності.

Було багато розмов, телеграм-канали писали. У мери Києва я точно балотуватись не буду, 100%. Думаю, що у мене тут ще є робота, якою треба займатися", – зазначив Разумков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.

Також повідомлялося, що представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.

Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.


Місцеві вибори Київ Дмитро Разумков КМДА
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