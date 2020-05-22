Разумков заявив, що не буде висуватись в мери Києва
Спікер парламенту Дмитро Разумков не планує висувати свою кандидатуру на посаду міського голови Києва.
Про це Разумков заявив у інтерв'ю "24 каналу", передає RegioNews.
За словами голови Верховної Ради, посада мера Києва для нього не цікава.
Я працюю на тій посаді, яка мені цікава. Я сподіваюсь, що я їй відповідаю. Я планую далі працювати у цьому напрямку", – сказав спікер.
Він додав, що про його висування на цю посаду багато писали ЗМІ, але це не відповідає дійсності.
Було багато розмов, телеграм-канали писали. У мери Києва я точно балотуватись не буду, 100%. Думаю, що у мене тут ще є робота, якою треба займатися", – зазначив Разумков.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".
Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до президента з проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.
Також повідомлялося, що представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.
Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.
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