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Місцеві вибори: ЦВК дозволила голосувати не за місцем прописки
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 18:21 11

Місцеві вибори: ЦВК дозволила голосувати не за місцем прописки

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18 травня 2020, 18:21 11
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Рішення набуде чинності 1 липня 2020 року
Фото: ЦВК
Рішення набуде чинності 1 липня 2020 року

Центральна виборча комісія під час засідання 18 травня проголосувала за новий порядок зміни виборчої адреси, що дозволить голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.

За це рішення проголосували 16 членів комісії, воно набуде чинності 1 липня.

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, цей документ пройшов велике обговорення серед фахівців та представників громадськості.

Цей документ відкриває можливості голосувати внутрішньо переміщеним особам, робить їх частиною територіальних громад, де вони фактично проживають. Ми врахували майже всі побажання, зробили все, щоб документ відповідав тим чаянням, які сьогодні є у громадян - брати участь у місцевих справах", - сказав він.

Змінити адресу голосування можна буде з моменту вступу цієї процедури в дію включно до п’ятого дня з початку виборчого процесу.

Як заявляють у Громадянської мережі ОПОРА, яка була одним із ініціаторів даного рішення, усі виборці, які хочуть змінити свою виборчу адресу, повинні планувати й бути готовими зробити це впродовж трохи більше, ніж двох місяців.

Змінити виборчу адресу можна буде з 1 липня до 9 вересня включно.

Нагадаємо, місцеві вибори мають відбутися у жовтні цього року. Верховна Рада планє до цього часу встигнути внести низку змін у виборчий кодекс.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що дійсно веде переговори про створення політичної сили з участю мерів інших міст.


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