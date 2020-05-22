Найкращі ВНЗ світу: у рейтинг потрапили шість українських університетів
Шість українських університетів увійшли у список найкращих вищих навчальних закладів QS World University Rankings 2020.
Про це свідчать дані рейтингу, передає RegioNews.
У список найкращих вищих навчальних закладів України увійшли:
- Харківський національний університет ім. В. Н.Каразіна;
- Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
- Харківський політехнічний інститут;
- Київський політехнічний інститут ім. Сікорського;
- Сумський державний університет;
- Національний університет "Львівська політехніка".
В топ-5 вищих навчальних закладів увійшли університети Америки і один університет Великобританії. Лідером рейтингу став Массачусетський технологічний інститут. На другому і третьому місцях - Стенфорд і Гарвард. Потім йде Оксфордський університет. Замикає п'ятірку Каліфорнійський технологічний університет.
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