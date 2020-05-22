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22 травня 2020, 14:24 12

Найкращі ВНЗ світу: у рейтинг потрапили шість українських університетів

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22 травня 2020, 14:24 12
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У світовій рейтинг потрапили кращі навчальні заклади Києва, Харкова, Львова та Сум
pixabay.com
У світовій рейтинг потрапили кращі навчальні заклади Києва, Харкова, Львова та Сум

Шість українських університетів увійшли у список найкращих вищих навчальних закладів QS World University Rankings 2020.

Про це свідчать дані рейтингу, передає RegioNews.

У список найкращих вищих навчальних закладів України увійшли:

- Харківський національний університет ім. В. Н.Каразіна;

- Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- Харківський політехнічний інститут;

- Київський політехнічний інститут ім. Сікорського;

- Сумський державний університет;

- Національний університет "Львівська політехніка".

В топ-5 вищих навчальних закладів увійшли університети Америки і один університет Великобританії. Лідером рейтингу став Массачусетський технологічний інститут. На другому і третьому місцях - Стенфорд і Гарвард. Потім йде Оксфордський університет. Замикає п'ятірку Каліфорнійський технологічний університет.

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Київ Львів Харьків университет
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