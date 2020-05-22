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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 мая 2020, 18:37 15

Разумков заявил, что не будет выдвигаться в мэры Киева

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22 мая 2020, 18:37 15
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Фото: скриншот видео
Информация о том, что он претендует на место Кличко, не соответствует действительности

Спикер парламента Дмитрий Разумков не планирует выдвигать свою кандидатуру на должность городского головы Киева.

Об этом Разумков заявил в интервью "24 канала", передает RegioNews.

По словам председателя Верховной Рады, должность мэра Киева для него не интересна.

Я работаю на той должности, которая мне интересна. Я надеюсь, что я ей отвечаю. Я планирую дальше работать в этом направлении", - сказал спикер.

Он добавил, что о его выдвижении на эту должность много писали СМИ, но это не соответствует действительности.

Было много разговоров, телеграмм каналы писали. В мэры Киева я точно баллотироваться не буду, 100%. Думаю, что у меня здесь еще есть работа, которой нужно заниматься", - отметил Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.

Также сообщалось, что представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.

Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.


Местные выборы Киев Дмитрий Разумков КГГА
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