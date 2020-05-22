Разумков заявил, что не будет выдвигаться в мэры Киева

Информация о том, что он претендует на место Кличко, не соответствует действительности

Фото: скриншот видео

Информация о том, что он претендует на место Кличко, не соответствует действительности

Спикер парламента Дмитрий Разумков не планирует выдвигать свою кандидатуру на должность городского головы Киева.

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