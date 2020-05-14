10:05  14 травня
Коронавірус в Україні: вперше одужало більше людей, ніж захворіло
17:21  14 травня
Мін'юст планує випустити із в'язниць три тисячі ув'язнених
16:20  14 травня
Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки
UA | RU
UA | RU
14 травня 2020, 21:10 2

Місцеві вибори: кандидати від "Слуги народу" будуть балотуватися у кожному місті

Читайте также
на русском языке
14 травня 2020, 21:10 2
Читайте также на русском языке
Зараз у партії відбирають людей
Фото: Facebook Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine
Зараз у партії відбирають людей

Представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає RegioNews .

Зараз в президентській партії йде відбір кандидатів. Людей вибирають за низкою параметрів, які розробляли Міністерство цифрової трансформації, Мінрегіон і Офіс президента. При цьому найчастіше вибір падає на людей, які не працювали в політиці. З кандидатами проводять бесіди. А остаточне рішення буде приймати президент Володимир Зеленський.

Окремо Корнієнко прокоментував вибори в столиці. Він підтвердив, що кандидатуру народного депутата Миколи Тищенка розглядають як кандидата в мери Києва. Але "Слуга народу" розглядає й інші варіанти. У той же час в Офісі президента додали що, швидше за все, будуть висувати не Тищенка і навіть не Олександра Ткаченка, якого раніше також називали кандидатом в мери Києва.

Нагадаємо, місцеві вибори мають відбутися у жовтні цього року. Верховна Рада планє до цього часу встигнути внести низку змін у виборчий кодекс.


вибори Слуга народа мер
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуга народу" Дубінський в 2017 році подавав документи на румунське громадянство
08 травня 2020, 16:04
Мер Миколаєва готовий піти в партію, "якої поки немає"
06 травня 2020, 20:53
Стало відомо, як відбудуться місцеві вибори
02 травня 2020, 18:58
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 травня 2020, 22:00
Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59
Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Всі досьє »