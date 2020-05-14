Місцеві вибори: кандидати від "Слуги народу" будуть балотуватися у кожному місті

Зараз у партії відбирають людей

Фото: Facebook Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine

Зараз у партії відбирають людей

Представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає RegioNews .

Зараз в президентській партії йде відбір кандидатів. Людей вибирають за низкою параметрів, які розробляли Міністерство цифрової трансформації, Мінрегіон і Офіс президента. При цьому найчастіше вибір падає на людей, які не працювали в політиці. З кандидатами проводять бесіди. А остаточне рішення буде приймати президент Володимир Зеленський.

Окремо Корнієнко прокоментував вибори в столиці. Він підтвердив, що кандидатуру народного депутата Миколи Тищенка розглядають як кандидата в мери Києва. Але "Слуга народу" розглядає й інші варіанти. У той же час в Офісі президента додали що, швидше за все, будуть висувати не Тищенка і навіть не Олександра Ткаченка, якого раніше також називали кандидатом в мери Києва.

Нагадаємо, місцеві вибори мають відбутися у жовтні цього року. Верховна Рада планє до цього часу встигнути внести низку змін у виборчий кодекс.