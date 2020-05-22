В метро Києва не планують перевіряти температуру пасажирам та обмежувати їх кількість

Через значний пасажиропотік організувати такі заходи неможливо

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Через значний пасажиропотік організувати такі заходи неможливо

Після відновлення роботи в метрополітені Києва не планують перевіряти температуру пасажирам, а також обмежувати їх кількість у вагонах.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

За словами чиновника, перевіряти температуру у всіх пасажирів неможливо, на станціях будуть стежити лише за наявністю масок та рукавичок.

Він також додав, що обмежувати кількість пасажирів не будуть, так як це зробити неможливо.

Мондриївський нагадав, що з 25 травня у Києві планують відкрити метрополітен, а 23 травня почне працювати в повному обсязі наземний транспорт без режиму пропусків. Однак в наземному транспорті кількість пасажирів буде обмежено кількістю сидячих місць.

Починаючи з понеділка, будемо дивитися на епідеміологічну ситуацію. В послабленні карантину, яке затвердив уряд, є три показники: кількість протестованих людей, кількість вільних місць в лікарнях - має бути не менше 50%, і третій показник - кількість хворих на 100 тисяч населення", - сказав він.

Чиновник також зазначив, що у випадку, коли не буде перевищень і не буде необхідності знову вводити обмеження, то дозволять роботу торгово-розважальних центрів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з пом'якшеннями - так званий "адаптивний карантин".

Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.