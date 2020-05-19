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"Слуга народу" визначить кандидата у мери Києва через праймеріз
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 травня 2020, 19:44 17

"Слуга народу" визначить кандидата у мери Києва через праймеріз

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19 травня 2020, 19:44 17
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На думку депутатів фракції, це дозволить висунути найбільш гідного кандидата
Фото: Слуга народу
На думку депутатів фракції, це дозволить висунути найбільш гідного кандидата

Народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до Президента Зеленського із проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, Президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро", - написав Качура.

Він також оприлюднив звернення до президента, під яким підписалися кілька десятків депутатів від "Слуги народу".

Все частіше у засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що проти нинішніх голів міст, а серед них і проти Київського міського голови Віталія Кличка, від політичної партії "Слуга народу" планують кулуарно висунути "технічних" кандидатів, які не матимуть шансів на перемогу у місцевих виборах", - йдеться в листі до Зеленського.

Тому щоб уникнути звинувачень у фальсифікаціях, маніпуляціях та домовленостях із корумпованими елітами, депутати хочуть провести об'єктивні внутрішньопартійні вибори.

На їхню думку, вони дозволять партії висунути найбільш гідних та фахових кандидатів.

"Слуги народу" просять президента провести таку ж процедуру щодо інших міст обласного значення.

Нагадаємо, представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.

Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.


вибори Київ Слуга народа Місцеві вибори
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