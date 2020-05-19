"Слуга народу" визначить кандидата у мери Києва через праймеріз
Народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до Президента Зеленського із проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.
Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, Президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро", - написав Качура.
Він також оприлюднив звернення до президента, під яким підписалися кілька десятків депутатів від "Слуги народу".
Все частіше у засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що проти нинішніх голів міст, а серед них і проти Київського міського голови Віталія Кличка, від політичної партії "Слуга народу" планують кулуарно висунути "технічних" кандидатів, які не матимуть шансів на перемогу у місцевих виборах", - йдеться в листі до Зеленського.
Тому щоб уникнути звинувачень у фальсифікаціях, маніпуляціях та домовленостях із корумпованими елітами, депутати хочуть провести об'єктивні внутрішньопартійні вибори.
На їхню думку, вони дозволять партії висунути найбільш гідних та фахових кандидатів.
"Слуги народу" просять президента провести таку ж процедуру щодо інших міст обласного значення.
Нагадаємо, представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.
Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.
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