Кличко обіцяє, що тарифи на холодну воду не будуть зростати

Платоспроможність киян знизилася через карантинні заходи

Фото: КМДА

Платоспроможність киян знизилася через карантинні заходи

Київська міська влада спростовує інформацію про те, що з 2021 року тарифи для киян на холодну воду та водовідведення зростуть на 19%.

Про це мер міста Віталій Кличко заявив під час брифінгу 21 травня, передає RegioNews.

За його словами, влада виключає можливість підвищення тарифів і не дозволить "Київводоканалу" це зробити. Він наголосив на неприпустимості підвищення тарифів при зниженні платоспроможності людей.

Ми не дозволимо підняти тарифи на холодну воду і водовідведення. У ситуації, коли Україна і Київ борються з пандемією, коли діють обмеження, піднімати ціну на життєво необхідну послугу неприпустимо", - сказав Кличко.

Він додав, що ціни на послуги формуються з об'єктивних показників, але потрібно враховувати платоспроможність людей, яка знизилася через карантинні заходи.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що "Київводоканал" планує підвищити тарифи на постачання і відведення води в 2021 році, зокрема ціни на холодну воду зростуть майже вдвічі.

19 травня без гарячої води залишаться будинки районів Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру міста.

14 травня у 2,6 тисячі будинків столичних масивів Троєщина, Лісовий та Оболонь відключили гарячу воду.