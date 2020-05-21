09:41  21 травня
Коронавірус в Україні: за добу - 476 нових випадків COVID-19
09:06  21 травня
Стали відомі дати проведення ЗНО-2020
15:53  21 травня
Мер Черкас Бондаренко готує позов на Зеленського до суду
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 травня 2020, 15:11 8

Кличко обіцяє, що тарифи на холодну воду не будуть зростати

Читайте также
на русском языке
21 травня 2020, 15:11 8
Читайте также на русском языке
Платоспроможність киян знизилася через карантинні заходи
Фото: КМДА
Платоспроможність киян знизилася через карантинні заходи

Київська міська влада спростовує інформацію про те, що з 2021 року тарифи для киян на холодну воду та водовідведення зростуть на 19%.

Про це мер міста Віталій Кличко заявив під час брифінгу 21 травня, передає RegioNews.

За його словами, влада виключає можливість підвищення тарифів і не дозволить "Київводоканалу" це зробити. Він наголосив на неприпустимості підвищення тарифів при зниженні платоспроможності людей.

Ми не дозволимо підняти тарифи на холодну воду і водовідведення. У ситуації, коли Україна і Київ борються з пандемією, коли діють обмеження, піднімати ціну на життєво необхідну послугу неприпустимо", - сказав Кличко.

Він додав, що ціни на послуги формуються з об'єктивних показників, але потрібно враховувати платоспроможність людей, яка знизилася через карантинні заходи.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що "Київводоканал" планує підвищити тарифи на постачання і відведення води в 2021 році, зокрема ціни на холодну воду зростуть майже вдвічі.

19 травня без гарячої води залишаться будинки районів Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру міста.

14 травня у 2,6 тисячі будинків столичних масивів Троєщина, Лісовий та Оболонь відключили гарячу воду.


Київ вода тарифи комунальні послуги Віталій Кличко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський на виборах мера Києва підтримає кандидата від "Слуги народу”
20 травня 2020, 17:06
"Нацкорпус" провів акції по всій Україні з вимогою відставки Єрмака
20 травня 2020, 16:00
Гуртожитки та дитячий центр: у Києві виявили три нових спалаху коронавіруса
20 травня 2020, 13:22
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 травня 2020, 22:15
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Всі досьє »