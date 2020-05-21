Кличко обіцяє, що тарифи на холодну воду не будуть зростати
Київська міська влада спростовує інформацію про те, що з 2021 року тарифи для киян на холодну воду та водовідведення зростуть на 19%.
Про це мер міста Віталій Кличко заявив під час брифінгу 21 травня, передає RegioNews.
За його словами, влада виключає можливість підвищення тарифів і не дозволить "Київводоканалу" це зробити. Він наголосив на неприпустимості підвищення тарифів при зниженні платоспроможності людей.
Ми не дозволимо підняти тарифи на холодну воду і водовідведення. У ситуації, коли Україна і Київ борються з пандемією, коли діють обмеження, піднімати ціну на життєво необхідну послугу неприпустимо", - сказав Кличко.
Він додав, що ціни на послуги формуються з об'єктивних показників, але потрібно враховувати платоспроможність людей, яка знизилася через карантинні заходи.
Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що "Київводоканал" планує підвищити тарифи на постачання і відведення води в 2021 році, зокрема ціни на холодну воду зростуть майже вдвічі.
19 травня без гарячої води залишаться будинки районів Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру міста.
14 травня у 2,6 тисячі будинків столичних масивів Троєщина, Лісовий та Оболонь відключили гарячу воду.
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