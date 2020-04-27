У Житомирі підприємці пікетували мерію з вимогою відкрити ринки
27 квітня під стінами Житомирської міської ради підприємці вимагали від місцевих органів влади відновити роботу міських ринків та підтримати бізнес.
Про це повідомляє "Суспільне. Житомир", передає RegioNews.
Зазначається, що акція протесту розпочалася об 11 годині ранку, в ній взяли участь близько 100 місцевих підприємців.
За словами організатора зібрання Андрія Попова, підприємці влаштували протест, аби місцеві органи влади підтримали бізнес", - повідомляє "Суспільне".
Пікетувальники вважають, що влада повинна дозволити роботу шести ринків міста, які були закриті на карантин, так як на їхню думку, несправедливо, що оптовому Малинському ринку дозволили працювати, аби забезпечувати область безперебійним постачанням продуктів, а їм ні.
Після того, як головний державний санлікар Віктор Ляшко дозволив відновити роботу ринків в Україні, мер Житомира Сергій Сухомлин відмовився відкривати ринки в місті.
Нагадаємо, 27 квітня у Харкові представники малого бізнесу мітингували проти закриття ринків. На їхню думку, підприємці на ринках мають ті ж права, що і продуктові магазини, які зараз безперешкодно працюють.
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