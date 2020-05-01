Звільнені з полону українці повертаються додому після обсервації

У жодного з них коронавірусу не виявлено

Фото: facebook/pavlokyrylenko.donoda

У жодного з них коронавірусу не виявлено

Термін обсервації 23 українців, яких було звільнено із полону бойовиків ОРДЛО 16 квітня, завершився.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає RegioNews.

За його словами, витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава.

Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація - вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах", - написав Кириленко.

Він подякував медичним працівникам, які два тижні були поруч з ними і надавали всю необхідну допомогу.

Кириленко додав, що звільнені з полону українці проходили 14-денну обсервацію у Святогірську.

Їх перевіряли на наявність вірусу за допомогою швидких тестів, а також на початку та в кінці обсервації зробили ПЛР-дослідження. В усіх отримані результати негативні.

Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що українська сторона очікує чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами.

Також повідомлялось, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб розпочався зранку 16 квітня.

В той же день на сайті Офісу президента появилася інформація про 20 громадян України, які утримувалися в полоні ОРДЛО.