10:46  01 травня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання
12:47  01 травня
В парламенті є достатня кількість голосів для призначення Саакашвілі - Офіс президента
11:06  01 травня
В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 14:34 16

Звільнені з полону українці повертаються додому після обсервації

Читайте также
на русском языке
01 травня 2020, 14:34 16
Читайте также на русском языке
У жодного з них коронавірусу не виявлено
Фото: facebook/pavlokyrylenko.donoda
У жодного з них коронавірусу не виявлено

Термін обсервації 23 українців, яких було звільнено із полону бойовиків ОРДЛО 16 квітня, завершився.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає RegioNews.

За його словами, витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава.

Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація - вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах", - написав Кириленко.

Він подякував медичним працівникам, які два тижні були поруч з ними і надавали всю необхідну допомогу.

Кириленко додав, що звільнені з полону українці проходили 14-денну обсервацію у Святогірську.

Їх перевіряли на наявність вірусу за допомогою швидких тестів, а також на початку та в кінці обсервації зробили ПЛР-дослідження. В усіх отримані результати негативні.

Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що українська сторона очікує чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами.

Також повідомлялось, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб розпочався зранку 16 квітня.

В той же день на сайті Офісу президента появилася інформація про 20 громадян України, які утримувалися в полоні ОРДЛО.


обмін полонених карантин коронавірус Донецька область ОРДЛО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Запоріжжі відкрилися два продовольчі ринки
01 травня 2020, 13:34
МОЗ вважає, що з 11 травня можна пом'якшувати карантин
01 травня 2020, 13:19
У Києві майже півтори тисячі хворих коронавірусом - Кличко
01 травня 2020, 12:29
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 травня 2020, 14:01
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30
Чернігівщина: друга смерть від COVID-19, інфіковано 22 осіб
24 квітня 2020, 15:00
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Казус Садового: як у Львові депутати збунтувалися проти мера
01 травня 2020, 14:00
Житомирщина: кому належать автовокзали регіону
30 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »