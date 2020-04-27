До кінця тижня в Україні можуть відкрити майже 300 ринків

Послаблення обмежень розглянуть на засіданні Кабміну 29 квітня

Послаблення обмежень розглянуть на засіданні Кабміну 29 квітня

Уряд готовий відновити діяльність продовольчих ринків. Щоправда, шанси знову повернутися до роботи мають далеко не всі.

У прес-службі Кабінету Міністрів повідомили, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-наради обговорили це питання, передає RegioNews.

Так, наразі у списку тих, кому Кабмін планує надати дозвіл на роботу, наведено 281 критий ринок. Але в уряді стверджують, що відкритих об'єктів може стати значно більше.

"Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи. За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період”, - повідомив прем'єр-міністр.

В Офісі Президента таку ініціативу підтримали. Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що зараз потрібно навчитися жити і працювати в нових умовах попри суттєву психологічну втому від COVID-19.

"Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно”, - наголосив президент.

Водночас, за словами Дениса Шмигаля, усі ринки функціонуватимуть не гірше супермаркетів за рахунок дотримання жорстких санітарних норм. Критерії роботи та порядок здійснення контролю розробили Міністерство охорони здоров'я та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Нагадаємо, ринки в Україні почали закривати з середини березня. У низці областей вже озвучили вимогу відкрити продовольчі ринки.