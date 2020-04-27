10:11  27 квітня
В Чорнобильській зоні пожежі тривають, а на Житомирщині вогонь вдалося локалізувати
09:24  27 квітня
Кількість хворих COVID-19 в Україні зросла до 9 тисяч - МОЗ
12:50  27 квітня
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2020, 15:22 31

До кінця тижня в Україні можуть відкрити майже 300 ринків

Читайте также
на русском языке
27 квітня 2020, 15:22 31
Читайте также на русском языке
Послаблення обмежень розглянуть на засіданні Кабміну 29 квітня
Послаблення обмежень розглянуть на засіданні Кабміну 29 квітня

Уряд готовий відновити діяльність продовольчих ринків. Щоправда, шанси знову повернутися до роботи мають далеко не всі.

У прес-службі Кабінету Міністрів повідомили, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-наради обговорили це питання, передає RegioNews.

Так, наразі у списку тих, кому Кабмін планує надати дозвіл на роботу, наведено 281 критий ринок. Але в уряді стверджують, що відкритих об'єктів може стати значно більше.

"Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи. За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період”, - повідомив прем'єр-міністр.

В Офісі Президента таку ініціативу підтримали. Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що зараз потрібно навчитися жити і працювати в нових умовах попри суттєву психологічну втому від COVID-19.

"Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно”, - наголосив президент.

Водночас, за словами Дениса Шмигаля, усі ринки функціонуватимуть не гірше супермаркетів за рахунок дотримання жорстких санітарних норм. Критерії роботи та порядок здійснення контролю розробили Міністерство охорони здоров'я та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Нагадаємо, ринки в Україні почали закривати з середини березня. У низці областей вже озвучили вимогу відкрити продовольчі ринки.


коронавірус Кабмін Офіс президента люди президент торговля економіка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мер Львова просить відкрити ринки
27 квітня 2020, 12:26
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 квітня 2020, 11:42
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Всі блоги »
Вірусна економіка: пів мільярда гривень втратить Волинь внаслідок карантину
27 квітня 2020, 12:00
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »