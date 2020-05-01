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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 15:29 15

Власть подробно прорабатывает все этапы выхода из карантина - Шмыгаль

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01 мая 2020, 15:29 15
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Украина будет постепенного смягчать все действующие ограничения
Фото: Офис президента
Украина будет постепенного смягчать все действующие ограничения

Продовольственные рынки, которые откроются сегодня, будут функционировать за четкими правилами, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

По словам премьер-министра, майские праздники - это последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. В эти дни в парках будут дежурить патрули полиции.

Кроме того, пограничники сообщили об увеличении количества лиц, которые устанавливают приложение "Дій вдома", что помогает проходить самоизоляцию во время карантина.

Мы видим, что украинцы становятся сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения - лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина", - отметил президент Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.

Напомним, работа продовольственных рынков в Украине была ограничена в середине марта после введения карантина. 27 апреля в ряде областей Украины прошли акции с требованием восстановить их работу.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков.

На заседании Кабмина 29 апреля будут рассматривать вопрос ослабление карантинных ограничений, в частности восстановления деятельности продовольственных рынков.


коронавирус Владимир Зеленский карантин Офис президента Денис Шмыгаль
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