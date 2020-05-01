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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 13:19 39

МОЗ вважає, що з 11 травня можна пом'якшувати карантин

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01 травня 2020, 13:19 39
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У відомстві переконані, що піку захворюваності вдалося уникнути
Фото: скріншот відео
У відомстві переконані, що піку захворюваності вдалося уникнути

На думку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в Україні спостерігається сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб починати скасовувати карантинні обмеження.

Про це він повідомив під час брифінгу у п'ятницю, 1 травня, передає RegioNews.

Ми пішли іншим шляхом, ніж європейські країни. Я ще раз хочу підкреслити, ми щодня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення вже з 11 травня", - сказав Степанов.

За його словами, Україна змогла уникнути пікової захворюваності, тому ситуація дозволяє поступово виходити з карантину.

Він також зазначив, що влада розуміє втому людей.

11 травня ми будемо робити пом’якшення, бо на сьогоднішній день це дозволяє ситуація", - додав міністр.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні було зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

У Києві 1453 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, столиця залишається серед лідерів по захворюваності в Україні.


коронавірус карантин МОЗ Максим Степанов
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