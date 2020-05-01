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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 13:34 17

У Запоріжжі відкрилися два продовольчі ринки

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01 травня 2020, 13:34 17
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Адміністрація ринку "Центральний" називає сьогоднішній день тестовим
Фото: Дмитро Смольєнко
Адміністрація ринку "Центральний" називає сьогоднішній день тестовим

1 травня у Запоріжжі почали роботу ринки "Критий" та "Центральний".

Про це повідомляє видання "Укрінформ", передає RegioNews.

О 6:00 ми вже були на робочому місці. На період карантину зробили один вхід і один вихід у ринок. На вході вимірюємо температуру всім покупцям, запускаємо лише тих, хто в масках. До прилавків і товару - особливі вимоги: прибирання кожні три години, захисні екрани", - розповів директор ринку "Центральний" Роман Бєлогуб.

За його словами, в умовах карантину важко організувати роботу ринку, так як постійно змінюються вимоги.

Обов'язковою умовою присутності на ринку є медична маска, усім працівникам міряють температуру.

Кожні три години має проводитися прибирання за допомогою спеціального хімічного засобу.

Керівництво ринку називає сьогоднішній день "пробним" або "тестовим".

Близько 07:30 на вході у ринок вишикувалася невеличка черга з покупців. Всі були в масках, багато жартували з приводу вимірювання температури, мовляв, "хоч на ринку дізнаємося, яка вона", - пише видання.

Ціни на ринку справді нижчі, ніж у магазинних, однак за словами журналістів, покупців мало через те, що дістатися до ринку важко. Громадський транспорт в умовах карантину не працює.

Нагадаємо, роботу продовольчих ринків в Україні було обмежено в середині березня після запровадження карантину. 27 квітня у низці областей України відбулися акції з вимогою відновити їхню роботу.

Кабмінет міністрів під час засідання 29 квітня дозволив роботу продовольчих ринків в Україні 1 травня в умовах карантину.


коронавірус карантин економіка Запоріжжя ринки
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