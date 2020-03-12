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12 березня 2020, 10:15 5

В "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною - ЗМІ

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12 березня 2020, 10:15 5
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В "ДНР" заявили, що контактна група в Мінську домовилася про створення "площадки для двосторонніх переговорів" з українською владою
Фото: pixabay.com
В "ДНР" заявили, що контактна група в Мінську домовилася про створення "площадки для двосторонніх переговорів" з українською владою

Про це, як передає RegioNews, пише Depo.ua з посиланням на "ЗМІ" бойовиків.

"Істотним просуванням стало узгодження необхідності введення спеціального механізму для обговорення питань в рамках політичної групи. Його ідея полягає в створенні майданчика для прямого обговорення двома сторонами конфлікту тем, що потребують урегулювання відповідно до Комплексу заходів", - цитує видання "МЗС ДНР".

Нагадаємо, 11 березня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.


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