В "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною - ЗМІ
В "ДНР" заявили, що контактна група в Мінську домовилася про створення "площадки для двосторонніх переговорів" з українською владою
В "ДНР" заявили, що контактна група в Мінську домовилася про створення "площадки для двосторонніх переговорів" з українською владою
Про це, як передає RegioNews, пише Depo.ua з посиланням на "ЗМІ" бойовиків.
"Істотним просуванням стало узгодження необхідності введення спеціального механізму для обговорення питань в рамках політичної групи. Його ідея полягає в створенні майданчика для прямого обговорення двома сторонами конфлікту тем, що потребують урегулювання відповідно до Комплексу заходів", - цитує видання "МЗС ДНР".
Нагадаємо, 11 березня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.
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