Справа Шеремета: у Юлії Кузьменко проводять обшуки
Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
"Масові обшуки в Кузьменко Юлі та її близьких", - написав Безпалий уточнивши, що вони розпочалися о 6:20 ранку.
При цьому, відповідаючи на запитання чи пропозиції про допомогу в коментарях, він зазначив, що "поки що все адекватно", й повідомив, що підставою для обшуків стала постанова слідчого судді Печерського районного суду Києва в рамках кримінального провадження щодо вбивства Шеремета.
"Справа стерильна від доказів, шукають хоч щось", - прокоментував Безпалий.
ДОВІДКА: один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко ( "Лисицю"), музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), військову медсестру Яну Дугаров.
За версією слідства, Дугаров фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом з Антоненко, який також фігурує як організатор.
Суд заарештував Кузьменко та Антоненко. Дугаров відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопилися "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагалися вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
Прессекретар МВС в особистому листуванні, опублікованій в мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
Всі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненко стверджує, що він вище вбивці. Адвокати Дугаров наполягають, що у неї є алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна і необ'єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
За словами захисту, в момент вбивства Шеремета Дугаров не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко та Антоненко в той час спілкувалися всього кілька разів.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 1 квітня продовжив арешт одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко до 30 травня теперішнього року.
- 15:27 23 квітня Шмигаль розповів, як розподілятимуть кошти Фонду боротьби з COVID-19
- 15:19 23 квітня Суд поновив на посаді люстрованого заступника прокурора Хмельниччини
- 15:01 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:53 23 квітня Українські медики повертаються з Італії додому
- 14:42 23 квітня У Києві вже більше тисячі хворих на коронавірус - Кличко
- 14:31 23 квітня У Миколаївській області коронавірусом заразилося вже 30 медиків
- 15:01 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва