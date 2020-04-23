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23 квітня 2020, 10:47 38

Справа Шеремета: у Юлії Кузьменко проводять обшуки

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23 квітня 2020, 10:47 38
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Зранку в четвер у лікарки та волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та її близьких проходять обшуки
Фото: facebook:freeDrKuzmenko
Зранку в четвер у лікарки та волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та її близьких проходять обшуки

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Масові обшуки в Кузьменко Юлі та її близьких", - написав Безпалий уточнивши, що вони розпочалися о 6:20 ранку.

При цьому, відповідаючи на запитання чи пропозиції про допомогу в коментарях, він зазначив, що "поки що все адекватно", й повідомив, що підставою для обшуків стала постанова слідчого судді Печерського районного суду Києва в рамках кримінального провадження щодо вбивства Шеремета.

"Справа стерильна від доказів, шукають хоч щось", - прокоментував Безпалий.

ДОВІДКА: один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко ( "Лисицю"), музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), військову медсестру Яну Дугаров.

За версією слідства, Дугаров фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом з Антоненко, який також фігурує як організатор.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко. Дугаров відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.

Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопилися "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагалися вбивством привернути увагу до своїх поглядів.

Прессекретар МВС в особистому листуванні, опублікованій в мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Всі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненко стверджує, що він вище вбивці. Адвокати Дугаров наполягають, що у неї є алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна і необ'єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, в момент вбивства Шеремета Дугаров не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко та Антоненко в той час спілкувалися всього кілька разів.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 1 квітня продовжив арешт одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко до 30 травня теперішнього року.


суд обшуки обшук Павло Шеремет Юлія Кузьменко
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