Онлайн-зустріч у нормандському форматі відбудеться наступного тижня

Проведення відеоконференції за участі міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" заплановане на наступний тиждень

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Проведення відеоконференції за участі міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" заплановане на наступний тиждень

Про це в ході відеоконференції заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає RegioNews.

"Ми домовилися, і дуже тішимося з цього, що відбудеться відеконференція в нормандському форматі на рівні міністрів, вона відбудеться наступного тижня", - сказав Маас.

Він зазначив, що про проведення зустрічі в режимі онлайн керівники дипломатичних відомств Німеччини, Франції, України та Росії домовились у телефонному режимі.

За його словами, пункти рішень, які були ухвалені під час грудневого саміту нормандської четвірки у Парижі, ще не втілені в життя. Відбувся лише обмін полоненими.

Гайко Маас підсумував, що для міністрів усіх країн-учасниць норманського формату дуже важливим є виконання домовленостей.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у четвер, 26 березня у форматі відеоконференції.