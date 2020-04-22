Онлайн-зустріч у нормандському форматі відбудеться наступного тижня
Про це в ході відеоконференції заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає RegioNews.
"Ми домовилися, і дуже тішимося з цього, що відбудеться відеконференція в нормандському форматі на рівні міністрів, вона відбудеться наступного тижня", - сказав Маас.
Він зазначив, що про проведення зустрічі в режимі онлайн керівники дипломатичних відомств Німеччини, Франції, України та Росії домовились у телефонному режимі.
За його словами, пункти рішень, які були ухвалені під час грудневого саміту нормандської четвірки у Парижі, ще не втілені в життя. Відбувся лише обмін полоненими.
Гайко Маас підсумував, що для міністрів усіх країн-учасниць норманського формату дуже важливим є виконання домовленостей.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у четвер, 26 березня у форматі відеоконференції.
- 20:37 22 квітня На Донбасі зафіксовно шість обстрілів, втрат серед сил ООС немає
- 20:26 22 квітня У Чернівцях не дезинфікують під’їзди навіть після виявлення коронавірусу
- 19:58 22 квітня Повернення Саакашвілі: соцмережі відреагували жартами та фотожабами
- 19:15 22 квітня Міністр громад та територій Чернишов має рахунок в російському банку
- 18:18 22 квітня На Львівщині від COVID-19 померла медсестра та 44-річний чоловік
- 18:06 22 квітня Головний медик Волині звільнився з посади
- 21:48 21 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків