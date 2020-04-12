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Українським вченим обіцяють мільйон доларів за вакцину від коронавірусу
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12 квітня 2020, 14:29 23

Українським вченим обіцяють мільйон доларів за вакцину від коронавірусу

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12 квітня 2020, 14:29 23
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Українські вчені, які винайдуть вакцину від коронавірусу, отримають мільйон доларів
Фото: pexels
Українські вчені, які винайдуть вакцину від коронавірусу, отримають мільйон доларів

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю LB, передає RegioNews.

За його словами, мільйон доларів обіцяє сам президент Володимир Зеленський, який вже доручив розіслати листа вченим щодо "преміювання".

"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - заявив він.

Крім того, Ляшко розповів і про закупівлю вітчизняних тест систем.

"В нас зареєстровано п’ять виробників. Всі вони розробили свої тест-системи і готові продавати їх нам. Але з них підтвердження якості отримали поки що двоє, це саме ті, чиї тести вже використовуються в лабораторіях. Коли наші лабораторії починають працювати на певних тест-системах, перших 5 позитивних і 10 негативних результатів передають в нашу референс-лабораторію, і вона підтверджує якість проведених досліджень. Головне, щоб вони (національні виробники, – ред.) готові були продавати велику кількість тестів. Наразі, знаю, один благодійний фонд допоміг виробнику тестів закупити і довезти на територію України реактиви для масового виготовлення 20000 ПЛР-систем", - розповів він.

Нагадаємо, що Ляшко впевнений - якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати його на Великодні свята, то з 24-го квітня розпочнеться вихід з карантину.


коронавірус Володимир Зеленський вакцина карантин МОЗ Віктор Ляшко
Про вихід з карантину можна буде говорити, якщо українці сидітимуть дома на Великодні свята - Ляшко
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