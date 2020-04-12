Українським вченим обіцяють мільйон доларів за вакцину від коронавірусу
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю LB, передає RegioNews.
За його словами, мільйон доларів обіцяє сам президент Володимир Зеленський, який вже доручив розіслати листа вченим щодо "преміювання".
"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - заявив він.
Крім того, Ляшко розповів і про закупівлю вітчизняних тест систем.
"В нас зареєстровано п’ять виробників. Всі вони розробили свої тест-системи і готові продавати їх нам. Але з них підтвердження якості отримали поки що двоє, це саме ті, чиї тести вже використовуються в лабораторіях. Коли наші лабораторії починають працювати на певних тест-системах, перших 5 позитивних і 10 негативних результатів передають в нашу референс-лабораторію, і вона підтверджує якість проведених досліджень. Головне, щоб вони (національні виробники, – ред.) готові були продавати велику кількість тестів. Наразі, знаю, один благодійний фонд допоміг виробнику тестів закупити і довезти на територію України реактиви для масового виготовлення 20000 ПЛР-систем", - розповів він.
Нагадаємо, що Ляшко впевнений - якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати його на Великодні свята, то з 24-го квітня розпочнеться вихід з карантину.
- 17:21 12 квітня У Києві дрони шукають порушників карантину і закликають сидіти вдома
- 16:57 12 квітня Всеукраїнська школа онлайн: в МОН розповіли, які предмети та завдання сподобалися учням
- 16:24 12 квітня Прохання не подіяли: натовпи віруючих українців зібралися біля храмів у Вербну неділю
- 15:13 12 квітня В Одеській області перша смерть від Covid-19
- 14:46 12 квітня Хворі з однієї релігійної громади: в Миколаївській області зареєстровано два нових випадки COVID-19
- 14:29 12 квітня Українським вченим обіцяють мільйон доларів за вакцину від коронавірусу
- 13:46 12 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 12:02 05 квітня Всі будівельні проєкти міністра Чернишова провалилися. Стали відомі деталі
- 12:52 05 квітня У Чернівцях вбили кримінального авторитета на прізвисько "Пача"