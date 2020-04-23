Коронавірус в Україні: 578 нових випадків, всього хворих - 7170
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
На амбулаторному лікуванні 4 862 пацієнта, з них 372 дитини. Усього госпіталізовано 2 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 100 людей, у тому числі одна дитина.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки.
Загалом 504 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 353 випадки;
Волинська область — 188 випадків;
Дніпропетровська область — 186 випадків;
Донецька область — 21 випадок;
Житомирська область — 304 випадки;
Закарпатська область — 230 випадків;
Запорізька область — 146 випадків;
Івано-Франківська область — 644 випадки;
Кіровоградська область — 258 випадків;
м. Київ — 1059 випадків;
Київська область — 451 випадок;
Львівська область — 282 випадки;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 99 випадків;
Одеська область — 161 випадок;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 396 випадків;
Сумська область — 89 випадків;
Тернопільська область — 499 випадків;
Харківська область — 101 випадок;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 61 випадок;
Чернівецька область — 1140 випадків;
Черкаська область — 220 випадків;
Чернігівська область — 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.
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