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23 квітня 2020, 10:00 56

Коронавірус в Україні: 578 нових випадків, всього хворих - 7170

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23 квітня 2020, 10:00 56
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За даними Центру громадського здоров'я, 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали
Фото: flickr
За даними Центру громадського здоров'я, 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

На амбулаторному лікуванні 4 862 пацієнта, з них 372 дитини. Усього госпіталізовано 2 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 100 людей, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки.

Загалом 504 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 353 випадки;

Волинська область — 188 випадків;

Дніпропетровська область — 186 випадків;

Донецька область — 21 випадок;

Житомирська область — 304 випадки;

Закарпатська область — 230 випадків;

Запорізька область — 146 випадків;

Івано-Франківська область — 644 випадки;

Кіровоградська область — 258 випадків;

м. Київ — 1059 випадків;

Київська область — 451 випадок;

Львівська область — 282 випадки;

Луганська область — 27 випадків;

Миколаївська область — 99 випадків;

Одеська область — 161 випадок;

Полтавська область — 161 випадок;

Рівненська область — 396 випадків;

Сумська область — 89 випадків;

Тернопільська область — 499 випадків;

Харківська область — 101 випадок;

Херсонська область — 77 випадків;

Хмельницька область — 61 випадок;

Чернівецька область — 1140 випадків;

Черкаська область — 220 випадків;

Чернігівська область — 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

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