Зеленський: українські вчені працюватимуть над створенням ліків від коронавірусу

В Україні досліджуватимуть препарат, який допомагає при ускладненнях після коронавірусу

Фото: president.gov.ua

В Україні досліджуватимуть препарат, який допомагає при ускладненнях після коронавірусу

Про це повідомили в Офісі президента, передає RegioNews.

Цей препарат, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція.

"Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання”, - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський підкреслив, що має надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

"Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки", – зазначив Президент.

Нагадаємо, за словами головного санітарного лікара Віктора Ляшка, українські вчені, які винайдуть вакцину від коронавірусу, отримають мільйон доларів.