У МОЗ пояснили, чому не купують українські костюми для медиків
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на брифінгу, повідомляє RegioNews, з посиланням на Укрінформ.
"Я розумію, що в Україні є досить багато питань, досить багато проблем, які ми намагаємося врегульовувати. Щодо вимог до засобів захисту в умовах пандемії, ми маємо чітко розуміти, що має бути в людей, які забезпечують здоров'я, які лікують пацієнтів в лікарнях. Але що стосується саме українських виробників, то ми б з задоволенням купували українське, якби було підтвердження відповідності стандартам", - зазначила Шаталова.
Також заступниця міністра підкреслила, що в МОЗ підтримують українських виробників. За її словами, це питання потрібно обов'язково зрушити з місця, і підготуватися до можливих майбутніх викликів.
Вона зазначила, що потрібно бути впевненим, що наше українське може бути якісним і захищеним, а не просто використовувати речі, на які точно не можна дати гарантію.
"Але якщо ми говоримо про життя і безпеку, і продукція, яка виготовлена в переналаштованому цеху, без підтвердження відповідності, без підтвердження, що саме це захистить, то тут питання вже до сертифікації", - сказала Шаталова.
Нагадаємо, 21 квітня, народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook розповіла про непрозору закупівлю МОЗ.
"В той час як в Україні катастрофічно не вистачає медичного захисту, в МОЗі дерибанять десятки мільйонів на закупівлі костюмів”, - зазначила вона.
Устінова навела приклад вартості медичних костюмів:
245 грн - ціна українського виробника для державного підприємства;
300 грн - ціна, за якою купують міжнародні організації за всіма найвищими міжнародними стандартами (в ціну вже включена комісія міжнародної організації);
488 грн - ціна, за якою купує МОЗ китайські костюми.
Також нардепка підкреслила, що купують за добу в компанії, яка місяць тому лише на закупівлі державні вийшла, а в засновниках люди, які не те що на десятки мільйонів обородки не потягнуть, а невідомо взагалі яким боком до медичних виробів і ще нещодавно резюме на сайтах розміщували.
"Тендерів ніяких особливо не треба - в нас же пандемія, карантин - купуй по чому хочеш, і в кого захочеш”, - коментує народна депутатка.
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