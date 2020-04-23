У МОЗ пояснили, чому не купують українські костюми для медиків

Міністерство охорони здоров'я закуповувало б захисні костюми для медиків від українських виробників, якби було підтвердження їх відповідності стандартам

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Міністерство охорони здоров'я закуповувало б захисні костюми для медиків від українських виробників, якби було підтвердження їх відповідності стандартам

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на брифінгу, повідомляє RegioNews, з посиланням на Укрінформ.

"Я розумію, що в Україні є досить багато питань, досить багато проблем, які ми намагаємося врегульовувати. Щодо вимог до засобів захисту в умовах пандемії, ми маємо чітко розуміти, що має бути в людей, які забезпечують здоров'я, які лікують пацієнтів в лікарнях. Але що стосується саме українських виробників, то ми б з задоволенням купували українське, якби було підтвердження відповідності стандартам", - зазначила Шаталова.

Також заступниця міністра підкреслила, що в МОЗ підтримують українських виробників. За її словами, це питання потрібно обов'язково зрушити з місця, і підготуватися до можливих майбутніх викликів.

Вона зазначила, що потрібно бути впевненим, що наше українське може бути якісним і захищеним, а не просто використовувати речі, на які точно не можна дати гарантію.

"Але якщо ми говоримо про життя і безпеку, і продукція, яка виготовлена в переналаштованому цеху, без підтвердження відповідності, без підтвердження, що саме це захистить, то тут питання вже до сертифікації", - сказала Шаталова.

Нагадаємо, 21 квітня, народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook розповіла про непрозору закупівлю МОЗ.

"В той час як в Україні катастрофічно не вистачає медичного захисту, в МОЗі дерибанять десятки мільйонів на закупівлі костюмів”, - зазначила вона.

Устінова навела приклад вартості медичних костюмів:

245 грн - ціна українського виробника для державного підприємства;

300 грн - ціна, за якою купують міжнародні організації за всіма найвищими міжнародними стандартами (в ціну вже включена комісія міжнародної організації);

488 грн - ціна, за якою купує МОЗ китайські костюми.

Також нардепка підкреслила, що купують за добу в компанії, яка місяць тому лише на закупівлі державні вийшла, а в засновниках люди, які не те що на десятки мільйонів обородки не потягнуть, а невідомо взагалі яким боком до медичних виробів і ще нещодавно резюме на сайтах розміщували.

"Тендерів ніяких особливо не треба - в нас же пандемія, карантин - купуй по чому хочеш, і в кого захочеш”, - коментує народна депутатка.