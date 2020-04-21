Комітет Ради розглянув 15% поправок до "антиколомойського” закону

Комітет Верховної Ради України з питань банківської діяльності станом на 21 квітня розглянува майже 2500 правок до законопроєкту про неповернення банків минулим власникам

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Комітет Верховної Ради України з питань банківської діяльності станом на 21 квітня розглянува майже 2500 правок до законопроєкту про неповернення банків минулим власникам

Про це в Facebook повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Він зазначив, що комітет зупинився на розгляді 2437 правок.

"Із цікавого, голосування за останній розділ (зміни у Цивільний Кодекс) набрало 12 голосів з 13 необхідних", - написав Железняк.

За його словами, 22 квітня 0 10 годині ранку комітет збереться знову і продовжить розгляд поправок до "антиколомойського" законопроєкту.

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, засідання парламенту очікують на четвер або п'ятницю.

Вона уточнила, що цього тижня депутати точно не будуть розглядати законопроєкт про неповернення банків колишнім власникам.

"Цього тижня – ні. Потрібно відхилити постанови про скасування законопроєкту зі змінами до регламенту", - розповіла вона.

Нагадаємо, 7 квітня противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок.

Найбільше правок подали колишній член фракції "Слуга народу" Антон Поляков і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.

16 квітня Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, який унеможливить зловживання народними депутатами правом законодавчої ініціативи.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.