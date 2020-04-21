Комитет Рады рассмотрел 15% поправок до "антиколомойского" закона

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам банковской деятельности по состоянию на 21 апреля рассмотрел почти 2500 поправок к законопроекту о невозвращении банков прошлым владельцам

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам банковской деятельности по состоянию на 21 апреля рассмотрел почти 2500 поправок к законопроекту о невозвращении банков прошлым владельцам

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