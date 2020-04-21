Комитет Рады рассмотрел 15% поправок до "антиколомойского" закона
Об этом в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.
Он отметил, что комитет остановился на рассмотрении 2437 правок.
"Из интересного, голосование за последний раздел (изменения в Гражданский Кодекс) набрало 12 голосов из 13 необходимых", - написал Железняк.
По его словам, 22 апреля в 10 часов утра комитет соберется снова и продолжит рассмотрение поправок к "антиколомойскому" законопроекту.
По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, заседания парламента ожидают четверг или пятницу.
Она уточнила, что на этой неделе депутаты точно не будут рассматривать законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам.
"На этой неделе - нет. Нужно отклонить постановления об отмене законопроекта с изменениями в регламент", - рассказала она.
Напомним, 7 апреля противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.
Больше всего поправок подали бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.
16 апреля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы.
МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.
- 21:48 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 21:41 21 апреля В Чернобыльской зоне до сих пор горит территория шести лесничеств
- 20:54 21 апреля Пасхальные службы могут стать причиной продления карантина
- 20:20 21 апреля Комитет Рады рассмотрел 15% поправок до "антиколомойского" закона
- 19:20 21 апреля Гео Лерос: руководителем Печерской РГА планируют назначить человека Ермака
- 19:03 21 апреля В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков
- 21:48 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 22:17 17 апреля Зеленский назвал условия ослабления карантина