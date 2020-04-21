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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
21 апреля 2020, 20:20 14

Комитет Рады рассмотрел 15% поправок до "антиколомойского" закона

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21 апреля 2020, 20:20 14
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам банковской деятельности по состоянию на 21 апреля рассмотрел почти 2500 поправок к законопроекту о невозвращении банков прошлым владельцам
Фото: flickr
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам банковской деятельности по состоянию на 21 апреля рассмотрел почти 2500 поправок к законопроекту о невозвращении банков прошлым владельцам

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Он отметил, что комитет остановился на рассмотрении 2437 правок.

"Из интересного, голосование за последний раздел (изменения в Гражданский Кодекс) набрало 12 голосов из 13 необходимых", - написал Железняк.

По его словам, 22 апреля в 10 часов утра комитет соберется снова и продолжит рассмотрение поправок к "антиколомойскому" законопроекту.

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, заседания парламента ожидают четверг или пятницу.

Она уточнила, что на этой неделе депутаты точно не будут рассматривать законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам.

"На этой неделе - нет. Нужно отклонить постановления об отмене законопроекта с изменениями в регламент", - рассказала она.

Напомним, 7 апреля противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.

Больше всего поправок подали бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.

16 апреля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.


Верховная Рада Игорь Коломойский Приватбанк законопроект
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