Головні обіцянки Зеленського: заяви та реальність

Комітет виборців проаналізував виконання "стадіонних обіцянок" Зеленського, озвучених під час дебатів із Петром Порошенком 19 квітня 2019 року

Фото: flickr

Комітет виборців проаналізував виконання "стадіонних обіцянок" Зеленського, озвучених під час дебатів із Петром Порошенком 19 квітня 2019 року

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на Всеукраїнську громадську організацію "Комітет виборців України"

До уваги було взято найбільші резонансні заяви Вололимира Зеленського.

"За майже рік роботи Зеленський не виконав ключові обіцянки, озвучені ним під час дебатів на Олімпійському”, - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Також він зазначив, що багато з тих речей, в яких Зеленський звинувачував Порошенка, зараз можна застосувати і щодо чинного президента: чому не зупинена війна, чому Україна бідна держава, чому корупціонери не у в’язницях, чому крадуть в оточенні президента, чому на державних посадах родичі і друзі та чому влада переслідує патріотів і волонтерів.

Добровольці та патріоти. У Зеленського неодноразово виникали публічні конфлікти із добровольцями та учасниками війни на Донбасі. Низка волонтерських організацій звинуватили президента в спробі дискредитувати волонтерський рух та учасників війни.

Економіка. За час роботи Зеленського базові економічні показники не покращилися, а деякі з них погіршилися. Однією з причин незадовільних економічних результатів стала відставка уряду Олексія Гончарука.

Медицина. За даними Фонду Демініціатив та Центру Разумкова лише 9% громадян вважають, що нова влада почала успішно здійснювати реформу охорони здоров’я. При цьому, починаючи з серпня 2019 року, коли було сформовано уряд Гончарука, в Україні змінилося три міністри охорони здоров’я.

Дороги. У сфері будівництва доріг нова влада продовжила використовувати інструменти, запроваджені раніше. З 1 березня в Україні стартувала програма "Велике будівництво", що передбачає капітальний ремонт та спорудження доріг по всій країні. Однак якісно оцінити результати цієї програми наразі неможливо.

Зняття недоторканності з депутатів. 3 вересня 2019 р. народні депутати прийняли закон про зняття депутатської недоторканності. Однак процедура притягнення депутатів до відповідальності залишається надмірною ускладненою і відрізняється від процедури для звичайних громадян.

Закон про імпічмент. Закон про відкликання депутата. 10 вересня 2019 р. було прийнято закон, який регулює процедуру імпічменту президента. Закону про відкликання депутата прийнято не було.

Люстрація. 21 травня Зеленський призначив головою Адміністрації Президента Андрія Богдана, який раніше працював на посаді уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова, а, отже, потрапляв під дію закону про очищення влади.

Корупція. Зеленському не вдалося уникнути корупційних скандалів, пов’язаних із його оточенням. Так, народний депутат від "Слуги Народу" Гео Лерос опублікував відео та передав інші матеріали в НАБУ, в яких звинуватив голову Офісу Президента Андрія Єрмака та його брата в корупції і торгівлі державними посадами. Попри значний суспільний резонанс, Зеленський публічно не відреагував на цю справу.

Олігархи. У перший рік президента Зеленського гучних корупційних посадок не відбулося. Новій владі не вдалося довести причетність топ чиновників до корупційних дій. Відсутність прогресу в цих питаннях стала однією з причин відставки Генпрокурора Руслана Рябошапки. Щодо Олега Гладковського, то в жовтні 2019 р. його було затримано і повідомлено підозру в зловживанні службовим становищем. Суд заарештував чиновника, однак після сплати судової застави Гладковський вийшов з-під арешту.

Війна на Донбасі. Питання закінчення війни стало одним з пріоритетів роботи Зеленського. У грудні 2019 р. в Парижі відбулася зустріч Нормандської четвірки, на окремих ділянках було розведено війська (в районі Золотого), проведено кілька обмінів полоненими. Однак бойові дії тривають: лише з початку 2020 р. у результаті обстрілів загинуло 45 військових. При цьому лише 12% громадян вважають успішними дії влади в питанні вирішення конфлікту на Донбасі (опитування КМІС, 27-30 березня 2020 р.).

Нагадаємо, 19 квітня 2019-го року Володимир Зеленський виступив на дебатах на стадіоні проти чинного президента Петра Порошенка. Зеленський поставив Порошенку ті питання, які для нього, очевидно, були пріоритетними