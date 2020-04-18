12:43  18 квітня
У Чорнобилі та Житомирській області продовжують вирувати пожежі
10:05  18 квітня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 5106 випадків захворювання
17:41  18 квітня
В зоні ООС зафіксовано три обстріли, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 17:24 16

Володимир Зеленський підписав зміни до державного бюджету

Читайте также
на русском языке
18 квітня 2020, 17:24 16
Читайте также на русском языке
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 18 квітня підписав Закон № 553-ІХ, який вносить зміни до Закону про держбюджет України на 2020 рік
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 18 квітня підписав Закон № 553-ІХ, який вносить зміни до Закону про держбюджет України на 2020 рік

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, передає RegioNews.

За цей закон Верховна Рада в ході позачергового засіданні проголосувала 13 квітня 2020 року.

Зміни до державного бюджету на поточний рік внесені з метою оптимізації видатків відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у складі бюджету буде створено Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд грн, кошти спрямують на першочергові та пріоритетні напрями протидії поширенню COVID-19.

Крім цього, у державному бюджеті додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до зарплатні медпрацівникам, які протистоять епідемії. Загалом видатки Міністерства охорони здоров'я збільшуються на 16,4 млрд грн, - додали в Офісі президента.

У новій редакції бюджету видатки Міністерства соціальної політики збільшуються на 19,5 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн виділили на одноразові доплати до пенсій.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярди гривень.


Володимир Зеленський фонд бюджет Верховна Рада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський назвав умови послаблення карантину
17 квітня 2020, 22:17
Рада прийняла закон, який унеможливить нескінченну кількість поправок
16 квітня 2020, 15:51
Персональні дані хворих на коронавірус оброблятимуть без їхнього дозволу
16 квітня 2020, 15:19
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 08:09
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Останні Популярні
Валерія Ясницька
Марія Бурмака
Геннадій Москаль
Всі блоги »
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Ринок праці в Україні: чому після закінчення карантину трудова міграція подвоїться
17 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »