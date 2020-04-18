Володимир Зеленський підписав зміни до державного бюджету
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, передає RegioNews.
За цей закон Верховна Рада в ході позачергового засіданні проголосувала 13 квітня 2020 року.
Зміни до державного бюджету на поточний рік внесені з метою оптимізації видатків відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у складі бюджету буде створено Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд грн, кошти спрямують на першочергові та пріоритетні напрями протидії поширенню COVID-19.
Крім цього, у державному бюджеті додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до зарплатні медпрацівникам, які протистоять епідемії. Загалом видатки Міністерства охорони здоров'я збільшуються на 16,4 млрд грн, - додали в Офісі президента.
У новій редакції бюджету видатки Міністерства соціальної політики збільшуються на 19,5 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн виділили на одноразові доплати до пенсій.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярди гривень.
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