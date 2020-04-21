Перший рік Зеленського: реакція соцмереж

21 квітня виповнюється рік, як Володимира Зеленського було обрано президентом України. Він досі залишається лідером народних симпатій, однак його рейтинг та рівень довіри і підтримки доволі сильно знизився

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21 квітня виповнюється рік, як Володимира Зеленського було обрано президентом України. Він досі залишається лідером народних симпатій, однак його рейтинг та рівень довіри і підтримки доволі сильно знизився

Під час виборчої кампанії Зеленський роздавав доволі багато обіцянок, більшість із яких покищо не була виконана, а значна частина була провалена

В річницю перебування на посту глави держави Зеленський отримує дуже багато критичних оцінок і зауважень, а в соцмережах українці залишають про його діяльність доволі критичні характеристики. RegioNews публікує найцікавіші реакції.

Народна депутатка Вікторія Сюмар переконана, що через рік після перемоги Зеленського на президентських виборах Україна перебуває у найбільш слабкому стані з часів Незалежності. На її думку, за цей рік Україна точно суттєво втратила свої зовнішньополітичні позиції.

"Підхід "нічого про Украіну без України" змінився на мінські домовленості Єрмака про переговори з сепаратистами за посередництва "Росії-миротворця", - зазначає вона.

Активіст та нардеп минулого скликання Ігор Луценко доволі іронічно відгукнувся про передвиборчі обіцянки Зеленського і події, які відбуваються зараз.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу” і керівниця пресофісу партії Євгенія Кравчук переконана, що Зеленський зберігає популярність тількти завдяки тому, що залишається людиною.

Відомий український художник, ілюстратор і дизайнер Андрій Єрмоленко проілюстрував перший рік президентства Володимира Зеленського промовистим плакатом.

В мережі інтернет почали з'являтися навіть фотожаби, де порівнюються передвиборчі лозунги Зеленського і його заяви у відповідь на розгортання пандемії та економічної кризи.

А дехто воліє намагатися взагалі не святкувати цю подію.

А так описує не настання кінця епохи бідності депутат Івано-Франківської міської ради Андрій Грималюк.

Український Журналіст Сергій Щербина зазначає, що Зеленський все одно демонструє хороші соціологічні показники, і блискавичного падіння його рейтингу не відбулось. Однак він додає, що найближчим часом у Зеленського розпочнуться справжні проблеми.

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року виповнився рік із часу проведення знаменитих дебатів на стадіоні Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Тоді Зеленський поставив Порошенку ті питання, які для нього, очевидно, були пріоритетними.

Однак як написав у свожму блозі відомий журналіст Юрій Бутусов, більшість проблем, які озвучував Зеленський у своїх запитаннях, упродовж року його перебування на посаді не були вирішені, а деякі навіть поглибилися.