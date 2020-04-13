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13 квітня 2020, 13:57 70

Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"

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13 квітня 2020, 13:57 70
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Мер Харкова Геннадій Кернес в період епідемії запропонував городянам провести кремлівську ходу "Безсмертний полк" прямо на балконах
Фото: Facebook
Мер Харкова Геннадій Кернес в період епідемії запропонував городянам провести кремлівську ходу "Безсмертний полк" прямо на балконах

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Кернес заявив, що готував для городян масштабне святкування 75-ї річниці Перемоги і масову ходу "Полку Безсмертної Перемоги", але карантин вніс свої корективи.

"Пандемія COVID-19 внесла суттєві корективи в наші плани - схоже, карантин і терміни надзвичайної ситуації в Україні торкнуться і 9-го травня. Масових заходів, швидше за все, не можна буде проводити. Але, на щастя, навіть коронавірус не в силах змусити нас повністю відмовитися від ідеї проведення "Полку Безсмертної Перемоги", - написав Кернес.

Міський голова закликав людей підтримати акцію проросійського ідеологічного спрямування "Безсмертний полк".

"Закликаю всіх, кому дорогий і День Перемоги, і пам'ять ваших великих предків, які цей день "наближали, як могли", приєднатися до акції "Полк Безсмертної Перемоги" не виходячи з дому. Я закликаю вас 9-го травня, рівно о 12:00 вийти на балкони ваших квартир з фотографіями ваших дідів і прадідів і провести загальноміську хвилину Мовчання, Пам'яті і Вдячності за подвиг", - зазначив він.

Варто зазначити, что "Безсмертний полк" - пропагандиська організація, створена в Росії в 2012 році. Зареєстрована в Томську трьома російськими журналістами. У Росії "Безсмертний полк" залишається одним із важливих елементів так званого "победобесия" – культу перемоги у німецько-радянській війні, спрямованому на мілітаризацію суспільства та, зокрема, підживлення ідеї "русского мира".

В той же час починаючи з 2015 року, в рамках декомунізації 9 травня в Україні офіційно відзначають як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Окрім того, Україна 8 травня разом з усією Європою проводить День пам’яті та примирення.


карантин Генадій Кернес 9 травня Харьків
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