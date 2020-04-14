Мер Одеси Труханов знову "забув" задекларувати понад 15 млн грн
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу САП.
Так, слідством встановлено, що посадовець не вказав у декларації за 2017 рік майно та доходи, що належали його дружині.
"Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень. Розслідування цих фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали з березня 2019 року", - йдеться у повідомлені.
Варто зазначити, що раніше Труханову повідомляли про підозру в недостовірному декларуванні доходів за 2015-2016 рік, йшлося про майно загальною сумою понад 50 мільйонів гривень. Ця справа нині слухається у НАЗК.
Крім того, в Апеляційній палаті Антикорупційного суду розглядається справа, в якій Труханова звинувачують у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн гривень під час придбання приміщення заводу "Краян" за вдвічі завищеними цінами.
- 17:41 14 квітня "Не допоможе й Господь Бог” - очільник Дніпра пригрозив священнослужителям-порушникам
- 17:37 14 квітня Майже 30 банків надали українцям кредитні канікули
- 17:25 14 квітня Прикарпаття: за добу на COVID-19 захворіли четверо неповнолітніх
- 17:05 14 квітня Коронавірус дістався Чернівецького СІЗО
- 16:56 14 квітня Київська поліція впіймала злочинців, які продавали дітей за кордон
- 16:46 14 квітня На Закарпатті працівник нацпарку торгував вогнепальною зброєю та боєприпасами
- 16:16 14 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ