Мер Одеси Труханов знову "забув" задекларувати понад 15 млн грн

Міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру у недостовірній інформації в декларації за 2017 рік

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Міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру у недостовірній інформації в декларації за 2017 рік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу САП.

Так, слідством встановлено, що посадовець не вказав у декларації за 2017 рік майно та доходи, що належали його дружині.

"Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень. Розслідування цих фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали з березня 2019 року", - йдеться у повідомлені.

Варто зазначити, що раніше Труханову повідомляли про підозру в недостовірному декларуванні доходів за 2015-2016 рік, йшлося про майно загальною сумою понад 50 мільйонів гривень. Ця справа нині слухається у НАЗК.

Крім того, в Апеляційній палаті Антикорупційного суду розглядається справа, в якій Труханова звинувачують у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн гривень під час придбання приміщення заводу "Краян" за вдвічі завищеними цінами.