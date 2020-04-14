Захотіли мільйон доларів: Кернес оголосив про створення лабораторії з виготовлення вакцини від коронавіруса
Про це заявив мер міста Геннадій Кернес на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
За його словами, потужний центр вірусології буде створений на базі медичного центру Харківського тракторного заводу.
"Ярославський (бізнесмен Харкова Олександр Ярославський – ред.) готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк Екополіс ХТЗ, зробити лабораторію, яка не має аналогів в Україні. Називатися вона буде Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту", - написав він.
Кернес заявив, що в лабораторному центрі розпочнеться створення найпередовіших препаратів та вакцин.
"А я як мер і вся моя команда надамо всю необхідну підтримку. Разом з Ярославським ми запросимо провідних вірусологів, всім забезпечимо, і будемо створювати найпередовіші препарати та вакцини – і не тільки проти коронавіруса", - упевнений він.
Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українські вчені, які винайдуть вакцину від коронавіруса, отримають мільйон доларів.
Раніше повідомлялося, що Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня і підтримати проросійський "Полк Перемоги".
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