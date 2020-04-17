Незважаючи на заборону, в Одеській області ринки не закрилися
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укринформ.
Повідомляється, що тільки 26 основних ринків Одеської області закриті на карантин, в той час як 21 продовжує торгівлю. Продовжив роботу і центральний одеський ринок "Привоз". У поліції повідомляють, що протягом доби буде ухвалено відповідне рішення з тим, щоб посадові особи ринку понесли відповідні кримінальні покарання в разі настання тяжких наслідків через ігнорування ними карантинних заходів.
Також поліція перебуває в діалозі з настоятелями храмів, щоб в найближчі дні не допустити порушень карантинних вимог.
"станом на 17 квітня закриті 26 з 47 промтоварних, продовольчих та змішаних ринків Одеської області. Такі рішення ухвалили комісії з ТЕБ та НС місцевих органів влади на виконання постанови головного державного санітарного лікаря України №10 у рамках карантинних заходів проти поширення COVID-19. Проте на 21-му ринку триває торгівля, оскільки місцеві влади не вжили відповідних рішень", - зазначив керівник Одеського главку Нацполиции Олег Бех.
Крім того, за інформацією поліції, 18-19 квітня на вулиці Одеси і області вийде більше 2 тисяч правоохоронців. Вони будуть охороняти церкви і патрулювати громадські місця.
Всього в ці дні буде працювати 2 097 правоохоронців — понад 1,6 тисяч поліцейських і майже 500 військовослужбовців. Вони будуть охороняти церкви і храми під час проведення богослужінь, а також патрулювати парки, вулиці та інші громадські місця.
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