14:38  17 квітня
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
09:34  17 квітня
Коронавірус в Україні: 501 новий випадок, загальна кількість хворих - 4662
12:14  17 квітня
Спалах коронавірусу у Почаївській лаврі: настоятель ігнорує вимоги влади і лікарів
UA | RU
UA | RU
Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
17 квітня 2020, 19:10 5

Незважаючи на заборону, в Одеській області ринки не закрилися

Читайте также
на русском языке
17 квітня 2020, 19:10 5
Читайте также на русском языке
В Одеській області ринки не поспішають закриватися на карантин, поліція обіцяє покарати порушників
Фото: pexels
В Одеській області ринки не поспішають закриватися на карантин, поліція обіцяє покарати порушників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укринформ.

Повідомляється, що тільки 26 основних ринків Одеської області закриті на карантин, в той час як 21 продовжує торгівлю. Продовжив роботу і центральний одеський ринок "Привоз". У поліції повідомляють, що протягом доби буде ухвалено відповідне рішення з тим, щоб посадові особи ринку понесли відповідні кримінальні покарання в разі настання тяжких наслідків через ігнорування ними карантинних заходів.

Також поліція перебуває в діалозі з настоятелями храмів, щоб в найближчі дні не допустити порушень карантинних вимог.

"станом на 17 квітня закриті 26 з 47 промтоварних, продовольчих та змішаних ринків Одеської області. Такі рішення ухвалили комісії з ТЕБ та НС місцевих органів влади на виконання постанови головного державного санітарного лікаря України №10 у рамках карантинних заходів проти поширення COVID-19. Проте на 21-му ринку триває торгівля, оскільки місцеві влади не вжили відповідних рішень", - зазначив керівник Одеського главку Нацполиции Олег Бех.

Крім того, за інформацією поліції, 18-19 квітня на вулиці Одеси і області вийде більше 2 тисяч правоохоронців. Вони будуть охороняти церкви і патрулювати громадські місця.

Всього в ці дні буде працювати 2 097 правоохоронців — понад 1,6 тисяч поліцейських і майже 500 військовослужбовців. Вони будуть охороняти церкви і храми під час проведення богослужінь, а також патрулювати парки, вулиці та інші громадські місця.


коронавірус карантин Великдень ринки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 08:09
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
14 квітня 2020, 19:06
Останні Популярні
Валерія Ясницька
Марія Бурмака
Геннадій Москаль
Всі блоги »
Ринок праці в Україні: чому після закінчення карантину трудова міграція подвоїться
17 квітня 2020, 12:00
Одещина: хто контролює автостанції регіону
16 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »