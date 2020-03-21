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21 березня 2020, 10:14 34

Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер

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21 березня 2020, 10:14 34
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Губернатор Харківської області Олексій Кучер відповів на звинувачення мера Харкова Геннадія Кернеса, який назвав першого міллю
Фото: Facebook
Губернатор Харківської області Олексій Кучер відповів на звинувачення мера Харкова Геннадія Кернеса, який назвав першого міллю

Про це Кучер написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Так, Кучер з Кернесом продовжують обмінюватися "теплими" словами в соцмережах. Все почалося з проведення засідання антикризового штабу Харківщини, який був створений з метою боротьби з коронавірусом. За словами Кернеса, губернатор Харківської області від боротьби з коронавірусом самоусунувся і на зустріч не прийшов.

Після чого Кучер нагадав Кернесу, що 90-ті роки пройшли, і він не може вимагати гроші з бізнесменів. Мер у свою чергу, порівняв губернатора з міллю, а себе та бізнесмена Ярославського з танком.

"Коментуючи написане мером Харкова, я б сказав, що Кернес і Ярославський - це танк, який швидше схожий на трактор виробництва ХТЗ, випуск яких Ярославський так і не налагодив, хоча багато про це говорив", - написав у відповідь Кучер.

Кучер говорить, що напередодні у нього з Ярославським відбулася розмова, де бізнесмен нібито прямо радив губернатору, як витрачати бюджетні гроші. Кучер відмовився і говорить, що після цього посипалися образи на його адресу.

Також губернатор запевняє, що власник групи DCH Олександр Ярославський вирішив дати заробити компанії свого брата з постачання медобладнання.

"Я щиро радий, що вони щось там закуповують для міста. Є ще багато бізнесменів, які роблять це для обласних медичних установ, а також допомагають своїм транспортом забирати харків'ян з території інших держав. Я вдячний всым, хто допомагає місту та області. Неважливо, якими способами вони це роблять", - додав він.

Нагадаємо, що за зверненням Кернеса Київський райсуд Полтави переніс на 8 квітня засідання з повторного розгляду справи проти нього та двох його охоронців.


Харьков Кучер Олексій Генадій Кернес
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